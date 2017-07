PETROVIĆ BIJESAN ZBOG NOVE ODBIJENICE: ‘Kod Perasovića je bio dvanaesto prase, dao sam mu priliku… Ne možeš to napraviti u ovom trenutku’

Miro Bilan i njegovo otkazivanje nastupa na skorašnjem Europskom košarkaškom prvenstvu bilo je jedna od glavnih tema na konferenciji za novinare koju je održao izbornik Aco Petrović.

“Rekao mi je da je nezadovoljan jer nama klub te da ne bi volio riskirati ozljedu i da nije mentalno spreman. Odmah mi je bilo jasno gdje to vodi. Mogu reći da nije on otkazao nastup već sam ja povukao poziv. Ako netko nije mentalno spreman ne može ni igrati. Najviše me povrijedilo što mi je to javio dva dana prije okupljanja. To nije pošteno”, rekao je Petrović, javljaju 24 sata.

NOVI UDARAC ZA ACU: Još jedan igrač otkazao nastup za Hrvatsku na Eurobasketu

“Kod Perasovića je prije dvije godine bio dvanaesto prase, kako se kaže, te je rigao vatru na njega. Kod mene je lani bio deset puta u početnom sastavu. I u kvalifikacijama u Toronu i na Igrama u Riju. Sve je odlično odradio i onda bude ovako nekorektan”, dodao je izbornik.



Pitanje koje se nametnulo je zar nije Bilanu bilo bolje da igra na Eurobasketu ako nema klub.

“Dominik Mavra je potpisao za Juventudo zbog dobrih igara u Kini. Novi trener gledao ga je preko streama. Mogu vam potvrditi i da će nove klubove dobiti još dvojica igrača koji su bili s nama na tom turniru”, poručio je Petrović.

Okupljanje reprezentacije pomjereno je na 31. srpnja dok će prvi trening biti 1. kolovoza.

Predsjednik HKS-a Stojko Vranković otkrio je da je razlog tomu zahtjev NBA lige.