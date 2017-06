PEREZ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Ronaldo je ljutit. Mbappe? Pa za njega nema mjesta u Realu’

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez osvrnuo se u razgovori za esRadio na situaciju s Cristinom Ronaldom, ali je prokomentirao i mogući dolazak najpoželjnijeg mladog nogometaša današnjice Kyliana Mbappea.

“Znam da je Cristiano ljutit, ali mislim da će ostati. Nisam razgovarao s njim. Napravit ću to poslije Kupa konfederacija”, kazao je Perez.

Međutim otkrio je da je razgovarao s Ronaldovim menadžerom Jorgeom Mendesom.





“Razgovarali smo o njemu i nema razloga za brigu. On je pošten čovjek, a mnogi ga žele povrijediti pričama o porezu i sličnome i on to osjeća”, poručo je Perez.

Govoreći pak o Mbappeu rekao kako smatra da je s 18-godina premlad za Real Madrid jer je tek nekolicina igrača njegove dobi imala priliku zaigrati za Kraljevski klub.

“Mbappe je jako mlad i odličan igrač. Volim dobre igrače, ali u momčadi ima 24 nogometaša, a igra ih samo 11. Puno igrača koji mi se sviđaju nemaju mjesta o početnom sastavu. Napravit ćemo ono što je najbolje, a dokazali smo da trenutno imamo najbolju momčad na svijetu”, dodao je Perez.

“Zidane već neko vrijeme prati Mbappea, baš kao što je bio slučaj i s Varaneom. Međutim, samo je nekoliko igrača zaigralo u Realu s 18 godina. Morate biti strpljivi”, završio je.