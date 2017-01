PANIKA UOČI SVJETSKOG PRVENSTVA: ‘Nisam zadovoljan. Imamo ozbiljnih problema i situacija nikako nije dobra’

Hrvatska je osvojila Croatia Cup pobjedom nad Crnom Gorom 24:22 (11:8) i time završila pripremne utakmice pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u Francusku.

Izbornik Željko Babić nije zadovoljan onime što je njegova momčad danas pokazala, prvenstvo zbog ozljeda koje su ih zadesile.

POSLJEDNJA PROVJERA: Hrvatski rukometaši pobjedom završili pripreme za Svjetsko prvenstvo

“Ja nisam zadovoljan jer nismo uspjeli utrenirati ono što smo mi željeli. Imamo ozbiljnih problema u momčadi. Prijašnjim problemima koje imamo s ozljedama danas su nam još došle od Stepančića, Mamića i sinoć od Mandalinića, a Duvnjak još ne može igrati. Nalazimo se u situaciji koja nikako nije dobra. Međutim, radimo što možemo jer ne možemo utjecati na to. Današnju utakmicu smo morali odigrati ali ona nije imala nikakvu efikasnost”, rekao je Babić, koji je u ovom susretu isprobao je 6-0 obranu i neke nove kretnje.



Eksperiment

“Probao sam koliko-toliko iskoristiti određene linije. Stavili smo danas za početak Marka Mamića na ‘halfa’ s Gojunom tako da imamo jednoga višega igrača jer tamo će nam visok i jak pivotmen u drugoj utakmici, da imamo lijevog vanjskog osobito po dijagonali. Probali smo i 6-0 obranu. Naravno tamo će nam doći Duvnjak kad bude potpuno spreman s Gojunom i Musom. To je bio jedan dio koji je bio dobar. Međutim, mi nismo igrali s igračima koji bi trebali igrati na Svjetskom prvenstvu i to je nešto što nije dobro”.

Stožerni igrači u 6-0 obrani bili su Jakov Gojun i Željko Musa s čijim je učinkom Babić zadovoljan.

“Igrali smo na pobjedu i željeli smo pobijediti bez obzira na to što je to prijateljska utakmica. Gojun i Musa su igrali i prije zajedno. U konačnici, Musa je i pozvan da ako se promijeni malo ritam da zajedno igraju 6-0 obranu jer su to zajedno igrali dosta dugo vremena. Sigurno je da to ima smisla i oni su to danas odlično odradili. Mi smo imali lošu realizaciju a Crna Gora je imala problema da uopće dođe do šuta. Dakle, 6-0 obrana sa Šebetićem koji je to odigrao kvalitetno je bila u redu. Međutim, to nije ono što sam ja želio vidjet”, pojasnio je izbornik.

Hrvatska je osvojila #HEP #CroatiaCup. Nakon slavlja nad Tunisom, upisana je pobjeda nad Crnom Gorom.

Za dva dana putuje se u @Hand2017. pic.twitter.com/1YkTfJdTH8 — HRS (@HRStwitt) January 9, 2017

Horvat zadovoljan

Najbolji strijelac u ovoj utakmici, Zlatko Horvat, istaknuo je da susret protiv Crne Gore nije bio nimalo lagan.

“Utakmica je bila dosta teška, stvarno su Crnogorci dobro odradili ovu utakmicu. S njima je uvijek bilo teško i dosta je dobro da smo imali pravu pripremu za Svjetsko prvenstvo. Kad smo se trebali odlijepiti nismo jer smo dosta toga promašili i jedino je to bilo malo lošije. Ostalo mislim da je bilo sve dobro i obrana je bila odlična a kada je popustila obranili su naši golmani. Možemo zadovoljni krenuti na put”, rekao je Horvat te je izrazio je zadovoljstvo pripremama i onime što je reprezentacija pokazala u ove dvije utakmice.

“Zadovoljan sam sa suigračima. Pokazali su kako se igra za Hrvatsku i samo tako moramo nastaviti svaku utakmicu na Svjetskom prvenstvu i nastaviti dalje na svim ostalim prvenstvima”.