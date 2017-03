PANIKA U MADRIDU, ZIDANE SE HVATA ZA GLAVU: ‘Stanje Luke Modrića je zabrinjavajuće’

Španjolski As u utorak je plasirao priču koja bi mogla zabrinuti sve navijače Real Madrida i fanove Luke Modrića.

U tekstu pod naslovom ‘Modrić je na minimumu: njegovo fizičko stanje brine Zidanea’, navode kako hrvatski veznjak u posljednjih mjesec i pol dana nije na svojoj uobičajenoj razini.

“Njegovo fizičko stanje brine Zidanea jer je njegov utjecaj na igru znatno manji. Postotak uspješnih dodavanja pao mu je s 90,9 posto na 88,3, dok gotovo dva posto ima više izgubljenih lopti. S prosječno 9,7 posto ta je brojka narasla na 11,5”, piše As.

Navode kako je utakmica s Athletic Bilbaom na San Memesu dokaz Modrićevog pada u formi. U tom susretu je zamijenjen u 62. minuti.



Umjesto njega je tada ušao Lucas Vazquez, a Zidane je rekao kako se radilo o taktičkoj izmjeni jer je bilo potrebno više balansa i pomoći u defanzivi. No, As iznosi brojke prema kojima je Modrić u defanzivi bio učinkovitiji od Kroosa te da je oduzeo pet lopti za razliku od Nijemca koji je to učinio tri puta.

“Momčad se raspala, a Modrićev izraz lica dok je izlazio ii igre i kasnije na klupi bili su poetski”, piše As.

Potom su se prisjetili siječnja kada Modrić nije igrao u uzvratnoj utakmici Kupa kralja sa Celtom, kao niti tri dana kasnije u prvenstvu s Real Sociedadom.

‘Jednostavno se potrošio i stručni stožer sada mora dozirati njegove nastupe. Sada je na okupljanju reprezentacije, a to niti malo ne veseli Zidanea”, zaključuje As.