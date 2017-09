PALA GRUZIJA: Hrvatska stigla do prve pobjede na Europskom prvenstvu u odbojci

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u susretu je 2. kola skupine B na Europskom prvenstvu u Tbilisiju ostvarila prvu pobjedu svladavši domaćina Gruziju sa 3-1 (25-12, 25-13, 23-25, 25-23).

Hrvatske odbojkašice i u svom su drugom nastupu na EP pokazale dva lica, odličnu igru u prva dva seta i zatim dramatičan pad u nastavku utakmice. No, za razliku od dvoboja u petak protiv kvalitetne Bjelorusije koja je znala iskoristiti pad u igri Hrvatske, reprezentacija Gruzije ipak nije znala kazniti slabosti koje su pokazale izabranice Igora Lovrinova.

Hrvatska je koncentrirano ušla u susret, povela sa 4-0, do drugog tehničkog “time-outa” stigla do prednosti od 16-7, a ta je razlika do kraja prvog seta narasla na 13 (25-12).

Početak drugog seta protekao je u izjednačenoj igri, no nakon prvog tehničkog “time-outa” Hrvatska se odvojila na 13-6 i u završnici ponovno još povećavala prednost do konačnih 25-13.



No, kao i u petak učinilo se kako su hrvatske igračice pomislile da je susret završio nakon drugog seta. Gruzija je treću dionicu otvorila vodstvom 4-1, na drugi tehnički “time-out” otišle s prednosti od 16-8, a hrvatski izbornik Lovrinov nikako nije uspijevao pronaći prave riječi kojima bi trgnuo svoje igračice. Ipak, serijom dobrih servisa Ane Grbac Hrvatska se primakla na 22-21, ali zatim su uslijedile dvije vezane pogreške kojima je Gruzija stigla do tri set-lopte. Prve dvije su domaće igračice propustile, no na treću je Samanta Fabris poslala servis u mrežu pa se morao igrati četvrti set.

Ekipe su u četvrtoj dionici bile poravnate do rezultata 13-12 za Hrvatsku, a onda je Katarina Barun-Šušnjar serijom servisa osigurala Hrvatskoj prednost od 17-12. Razliku od pet poena Hrvatska je održavala sve do 20-15, a onda je uslijedila serija loših prijema servisa Čelidze koja je uz nekoliko nesporazuma na relaciji Grbac-Fabris odnijela prednost na stranu Gruzije koja je povela sa 21-20. Ipak, u samoj završnici seta hrvatske su se igračice uspjele koncentrirati i izbjeći igranje petog seta.

Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala nastup u drugom krugu EP-a.

U susretu posljednjeg, 3. kola u skupini Hrvatska će u nedjelju od 18 sati igrati protiv Italije.