OVO VIŠE NEMA SMISLA: Organizatori napravili novi gaf s hrvatskom zastavom

Hrvatska rukometna reprezentacija je u ponedjeljak navečer pobjedom nad Bjelorusijom 31:25 u trećem kolu Svjetskog prvenstva u Francuskoj osigurala osminu finala.

Izabranici Željka Babića odigrali su do sada najbolju utakmicu te su pokazali da rastu. Stoga navijači mogu biti zadovoljni.

BLAMAŽA ORGANIZATORA: Pogledajte kako izgleda hrvatski grb na službenoj stranici rukometnog SP-a

Ono čime svakako neće biti zadovoljni je organizacija natjecanja. Naime, po drugi put od početka natjecanja organizatori su napravili gaf s hrvatskom zastavom.



Prvo su na službenoj stranici s krune hrvatskog grba izbrisali krunu, da bi uoči utakmice s Bjelorusijom u oči upao još jedan propust.

Naime, hrvatska zastava koja se nalazila u dvorani u Rouenu bila je okrenuta pogrešno. No, to nije previše zasmetalo rukometašima, koji su na kraju došli do uvjerljive pobjede.