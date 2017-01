ČUDESAN PODVIG KARLOVIĆA NA AUSTRALIAN OPENU: Okrenuo je 0:2, slavio 22:20 u petom setu i ispalio 75 asova!

Ivo Karlović odigrao je mitski meč u 1. kolu Australian Opena, nakon pet sati i 14 minuta borbe hrvatski tenisač slavio je protiv Argentinca Horacija Zeballosa sa 6:7 (6), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. To je, s ukupno 84 odigrana gema, najduži meč u povijesti ovog Grand Slam turnira.

Uspio je pobijediti nakon što je gubio 0:2 u setovima, a nevjerojatno zvuči podatak da je dr. Ivo u ovom meču odservirao čak 75 asova!

Zanimljivo, Karlović tom brojkom nije srušio vlastiti rekord. Najviše asova odservirao je u polufinalu Davis kupa protiv Radeka Štepaneka 2009. kad je ispalio 78 neobranjivih servisa.

Isner i Mahut u povijesnom meču imali najviše asova

Ipak, 75 asova je rekord na Grand Slamu u Melbourneu, dosadašnji je držao Šveđanin Joachim Johansson sa 51 neobranjivim servisom iz 2005. u porazu od Andrea Agassija. To je ujedno i novi Karlovićev rekord po broju asova na “grand slam” turniru, dosadašnji rekord bio mu je 61 as protiv Tajvanca Yen Hsun-Lua u 1. kolu prošlogodišnjeg US Opena.

Ujedno, ovo je četvrti najveći broj asova u povijesti, više od njega zabili su samo John Isner (113) i Francuz Nicolas Mahut (103) u susretu 1. kola Wimbledona 2010. godine koji je trajao više od 11 sati i završio rezultatom 70:68 u petom setu.

Karlović je treći put u karijeri nadoknadio 0-2 u setovima, dosad je to uspio dva puta protiv Amerikanca Jamesa Blakea, u Davis Cupu u Poreču 2009. te u 1. kolu US Opena 2013., a do pobjede protiv Zeballosa je stigao nakon pet sati i 22 minute igre.

Srušili nekoliko rekorda Australian Opena

Karlović i Zeballos u svom su susretu oborili i nekoliko rekorda Australian Opena. Njihova 84 gema novi je rekord na prvom “grand slam” turniru sezone, dosadašnji rekorder iznosio je 84 gema, a postavljen je u četvrtfinalu 2003. u dvoboju Amerikanca Andyja Roddicka i Marokanca Younesa El Aynaouija. Također, Karlović i Zeballos su sa 42 gema postavili novi rekord Australian Opena u petom setu, nadmašivši za dva gema upravo Roddicka i El Aynaouija.

Karlović je postao prvi tenisač u povijesti koji je na sva četiri Grand Slam turnira zabio 50 ili više asova u jednom meču. Na Roland Garrosu je 2009. godine u 1. kolu zabio 55 asova u porazu od Lleytona Hewitta u pet setova. U Wimbledonu je zabio 53 asa 2015. godine kad je u 2. kolu pobijedio Aleksandera Dolgopolova. Na US Openu je prošle godine zabio 61 as protiv Tajvanca Yen-Hsun Lua kad ga je pobijedio u 1. kolu. To mu je dosad bio rekord na Grand Slam turnirima.

U 2. kolu protiv Whittingtona

Karlović će u 2. kolu igrati protiv nepoznatog 23-godišnjeg Australca Andrewa Whittingtona, trenutačno 190. igrača svijeta koji je u 1. kolu svladao Čeha Adama Pavlašeka za svoju prvu pobjedu na “grand slam” turnirima u karijeri.

Dodig ispao, Lučić-Baroni u 2. kolu

Ivan Dodig nakon uspješno odigranih kvalifikacija svoj je nastup zaključio u 1. kolu, bolji od njega bio je Uzbekistanac Denis Istomin sa 6-1, 6-4, 3-6, 7-5.

Hrvatska tenisačica, 34-godišnja Mirjana Lučić-Baroni, plasirala se u 2. kolo Australian Opena, ona je u 1. kolu nadigrala Kineskinju Qiang Wang sa 4-6, 6-3, 6-4 za nešto manje od dva sata igre.

Hrvatska veteranka loše je otvorila dvoboj protiv 10 godina mlađe Kineskinje i izgubila dva od tri svoja prva servis gema, što ju je koštalo gubitka prvog seta. No, do kraja dvoboja je izgubila tek jedan od 12 gemova na vlastiti početni udarac i ostvarila preokret. U trećem setu jedini “break” Lučić-Baroni je ostvarila u sedmoj igri nakon čega je dva puta sigurno zadržala servis za plasman u 2. kolo.

Lučić-Baroni će u 2. kolu igrati protiv pobjednice susreta između treće nositeljice, Poljakinje Agnieszke Radwanske, i Bugarke Cvetane Pironkove.

Ranije u utorak 2. kolo Australian Opena u konkurenciji tenisačica izborile su i Donna Vekić, koja je sa 7-5, 6-3 svladala domaću igračicu Lizette Cabreru, te Ana Konjuh koja je sa 6-4, 6-2 nadigrala Francuskinju Kristinu Mladenović.

Vekić će u 2. kolu igrati protiv Dankinje Caroline Wozniacki, a Konjuh protiv bolje iz ogleda između Australke Darije Gavrilove i Britanke Naomi Broady.