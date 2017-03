OTVARA SE ZAPAD GORE: Navijači, stisnite mjehur i dođite podržati Vatrene

Veliko zanimanje vlada za kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske i Ukrajine, pa je HNS odlučio otvoriti i tribinu zapad gore na maksimirskom stadionu, piše Goal.com. Tako bi se u petak navečer moglo skupiti i više od 30.000 gledatelja na ovom dvoboju.

Maksimir već četiri godine ne pamti takav posjet. Protiv Srbije na tribinama je bilo 35 tisuća gledatelja. Doduše, nije bilo ni prilike, jer posljednje dvije godine, hrvatska reprezentacija je zbog sankcija morala igrati bez publike…

Kapacitet bez zapadne tribine – gore bio bio 27.764 gledatelja, sad će ta brojka biti nadmašena.

VATRENI IZAZVALI NAVIJAČKU GROZNICU: Ulaznica sve manje, Maksimir će napokon biti pun



Dolazi oko 2000 ukrajinskih navijača

Sad su rasprodane ulaznice za zapad dolje i istočnu tribinu, na južnoj će se smjestiti ukrajinski navijači, najavljen je dolazak njih oko dvije tisuće. Uz zapad gore, ostalo je tek nekoliko stotina ulaznica za sjevernu tribinu.

Dosad su iz HNS-a tvrdili kako tribina sjever gore ne ispunjava Uefine kriterije, no čini se da to odjednom više nije problem. No, ulaznice za tu tribinu ipak neće biti u slobodnoj prodaji nego će biti podijeljene preko županijskih saveza za mlade nogometaše, trenere i djelatnike.

Valjda oni neće morati na toalet, jer je, prema dosadašnjim tvrdnjama HNS-a, to bio razlog zbog čega navijači nisu mogli na zapad gore…