OTKRIVENO TKO STOJI IZA KAOSA U BEOGRADU: Zloglasni mafijaški boss angažirao hrvatske huligane?

Mafijaški boss prije godinu dana pokušao je organizirti atentat na aktualnog predsjednika Srbije i navodno je on platio Hrvatima da sudjeluju na neredima u Beogradu.

Huliganske nerede tijekom vječnog derbija između Patizana i Crvene zvezde organizirao je navodno Filip Korać. Alo.rs piše da je upravo on jedan od glavnih ljudi koji su okupili hrvatske huligane te se spominje kao nasljednik Luke Bojivića, vođe zloglasnog zemunskog klana, i netko tko stoji iza ubojstva Saleta Mutavog, vođe navijača Partizana. Isti izvor doznaje da je Korać osumnjičen i za pripremanje atentata na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao i za pripremanje otmice članova obitelji ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića.

Alo dodaje da je Korać, za kojeg su se navodno na utakmici tukli Hrvati, apostrofiran kao organizator ostavljanja oružja koje je pronađenog 29.10.2016. u neposrednoj blizini kuće tadašnjeg premijera, a sada predsjednika Aleksandra Vučića u beogradskom naselju Jajinci.

FILIP KORAĆ NARUČIO NEREDE NA DERBIJU! Za glavnog organizatora nereda na derbiju, označen je Filip Korać. U… https://t.co/S6XhhQDYrE — NSU (@NSulice) December 16, 2017

Prijeti im 12 godina

Postoje, inače, brojne teorije zašto su se huligani iz Hrvatske zaputili u Beograd, a sudeći prema podacima koji su skupljeni u proteklih tjedan dana, oni su bili plaćeni za izazivanje nereda na ‘vječitom derbiju’. Do sada se nije točno znalo tko ih je angažirao, a sudac na beogradskom Višem sudu odredio im je 30 dana pritvora zbog opasnosti od bijega. Navodni iznosi koje su dobili variraju od 100 do 10.000 eura, a jedan je od izgrednika rekao da je dobio 8000 eura za izazivanje nereda.

Mogu ih optužiti za kazneno djelo za ‘nasilno ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu’. Za to bi dobili kaznu od šest mjeseci do pet godina u osnovnom obliku, a čak 12 godina mogao bi dobiti vođa grupe. Nadalje, ako je kazneno djelo izvršeno u grupi propisana kazna je od jedne do osam godina zatvora, a kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju da dođe do teških tjelesnih ozljeda i veće materijalne štete.