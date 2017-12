OTKRIVEN PRAVI RAZLOG NAVIJAČKIH SUKOBA? ‘Napadnuti su Grobari koji surađuju s policijom, a Hrvati su bili tamo samo zbog jedne stvari’

Objavljen je i razlog zbog kojih su Grobari odlučiti Hrvatima i ostalima platiti da obave njihov prljavi posao.

Masovna tučnjava između pristaša Partizana tijekom derbija s Crvenom zvezdom prošle srijede još je uvijek u fokusu srpskih medija. Mnogo je teorija kružilo ovih dana o razlozima sukoba u kojima je sudjelovalo i šestero hrvatskih državljanja. U ponedjeljak je Kurir donio još jednu. Prema najnovijoj teoriji, do jednog od najbrutalnijih navijačkih sukoba na ovom prostoru došlo je zbog odnosa dviju suprotstavljenih frakcija Grobara s policijom.

HRVAT PROPJEVAO NA POLICIJSKOM SASLUŠANJU? ‘Trebali smo čuvati jednu osobu, dobio sam 8000 eura, Nismo znali što se sprema…’

Policijski doušnici

“Sa sigurnošću se može tvrditi da su u obračunu napadnuti policijski doušnici od kojih neki koriste službenu legitimaciju MUP-a”, piše Kurir pozivajući se na dobro obaviješten izvor.



NOVA ŠOKANTNA SNIMKA IZ BEOGRADA: Krvavi i ošamućeni huligani teturali dok ih je policija postrojavala

Navode da je poslije jedne tučnjave potkraj ljeta između policije i Vandala, u kojoj je jedan navijač optužen da je gurnuo policajca pod automobil, na suđenju nazočio i vođa ove grupe te je tom prilikom uhićen. Poslije se doznao i razlog tomu. Uhićen je jer je bio vlasnik automobila u kojem su slobode lišena dva navijača Partizana.

Policijske značke

Ta dvojica uhićenih imala su kod sebe policijske značke, pištolj i drogu. S obzirom na to da uhićeni vođa nije pristao na suradnju s policijom zadržan je u pritvoru i protiv njega je pokrenut proces, dok su druga dvojica puštena na slobodu. Uslijed toga došlo je do obračuna.

“Željeli su pameti naučiti Grobare koji surađuju s policijom. Željeli su im pokazati što znači ponos i koliko koštaju neispoštivani dogovori. Bog samo zna kako im je ovo pošlo za rukom, ali sada niti jedan navijač više neće biti ucjenjivan zatvorom ako ne bude poslušan. Više se neće usuditi spletkariti, a da ne trpe posljedice”, piše Kurir pozivajući se na neimenovani izvor.

Što je s Hrvatima

Kada su u pitanju hrvatski navijači, isti izvor ističe da ne zna kako su došli na tribine ni jesu li zaista plaćeni da nekoga štite, ili su jednostavno bili kolateralna šteta. Razlog zbog kojih su Grobari odlučili Hrvatima i ostalima platiti da obave njihov prljavi posao je taj što im je lakše platiti nekoliko tisuća eura nego da otkriju svoje lice i suoče se s mogućom osvetom protivnika.

Kurir je dao pojašnjenje i zašto su navijači bili goli do pasa. Navodno im se tako lakše potući. Što se tiče onih koji su na kraju bili potpuno goli, to je čin sramoćenja.

“Iako mnogi misle da su goli navijači natjerani da se skinu, to nije slučaj kod svih. Dio njih se skinuo do pasa namjerno, iz praktičnih razloga. Znali su da idu u gužvu i da ih netko može povući za jakne ili druge odjevne predmete. Uz to, bolje su se prepoznavali u gomili”.

ZAKON HULIGANA NA DERBIJU PARTIZANA I ZVEZDE: Brutalno su ih isprebijali, spalili bakljama, ali zašto su ih još i svukli do gole kože?