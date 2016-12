OSVANUO VIDEO TUČNJAVE IGRAČA I NAVIJAČA NA KUTIJI ŠIBICA: Ovako je započela makljaža u Domu sportova

Na internetu je osvanula snimka malonogometnog susreta na kojoj se vidi i jučerašnja tučnjava igrača i navijača na utakmici osmine finala kultnog malonogometnog turnira ‘Kutija šibica’.

U susretu u kojem su nastupili “Pizzeria Stari Zagreb Borongaj Lugovi” i “Gold caffe Elite cars” tri minute prije kraja nastao je kaos na terenu. U općoj tučnjavi sudjelovali su igrači i navijači, a još veću eskalaciju nasilja u dvojci Doma sportova spriječili su redari i pribraniji nogometaši.

Do tučnjave je došlo pred kraj utakmice. Nakon jednog oštrog prekršaja došlo je do naguravanja igrača, ubrzo i do tučnjave, a u teren su uletjeli i igrači s klupe i nekoliko navijača s tribina.

Ubrzo su redari smirili situaciju i utakmica se nastavila. Dvoboj je odlučen u lutriji sedmeraca koje su bolje odradili igrači Pizzerije Stari Zagreb Borongaj. Trenutak kad je započela tučnjava možete vidjeti od 43:47.