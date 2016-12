OSTAVIT ĆE VAS BEZ DAHA: Osvanula sjajna neslužbena najava borbe Mirka i King Moa od koje ćete se naježiti

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 13:35 21.12.2016

Na You Tubeu osvanula je sjajna neslužbena najava nadolazeće četvrtfinalne borbe na Rizinu u Saitama Areni između Mirka Filipovića i prošlogodišnjeg osvajača turnira Muhammada ‘King Mo’ Lawala, po Cro Copu najopasnijeg protivnika na Rizinu.

Nakon što je Wanderlei Silva odustao od borbe zbog ozljede oka, što je za posljedicu izazvalo Mirkovu ljutnju, a kasnije i obostrano verbalno prepucavanje putem društvenih mreža i medija, organizacija je Hrvatu našla novog protivnika.

Njegovo ime je Muhammed “King Mo” Lawal. Ova borba očekivano je izazvala zanimanje borilačkog svijeta. Mirko je prokomentirao svog protivnika kazavši kako se radi o borbu koji je opasniji od Silve i koji ima “top u ruci”. Lawala krase dobre udaračke tehnike koje je istrenirao u kampu bivšeg boksača i svjetskog prvaka, neporaženog Floyda Mayweathera.

Povodom ove borbe koja je na rasporedu 29. prosinca u Saitama Areni, na You Tubeu je osvanula najava koja izgleda vrlo profesionalno i na kojoj su prikazani najbolji udarci oba borca. Na videu se mogu vidjeti i kvalitete oba borba, a to je i dokaz kakva je dva fenomenalna borca Rizin upario. Nema sumnje, bit će to spektakularni obračun.