OŠTAR ISTUP BIVŠEG RIJEKINOG DIREKTORA: ‘Suci namještaju utakmice, a vrh HNS-a mora otići’

Bivši nogometaš i direktor Rijeke Marinko Koljanin gostovao je na N1 televiziji gdje je prokomentirao stanje u hrvatskom nogometu s naglaskom na suđenje.

“U HNS-u je stalno bilo ljudi s kaznenim prijavama i to se toleriralo. Politika je 20 godina postavljala ljude poput bivšeg predsjednika Vlatka Markovića. Mora se dati do znanja onima koji su u nogometnom savezu da odu. Tko to njima može reći da odu? Oni moraju sami otići”, kazao je Koljanin te je nastavio.

“Nevažno je treba li Šuker otići. Mamić je otišao da bi ostao. Tko da to provede i da kaže – reset? Ima i druga priča koju nitko ne spominje, a to je kako suci mogu biti u Izvršnom odboru. U uređenim državama nema sudaca u Izvršnom odboru. To je kao da imamo suce u izvršnoj vlasti”, jasan je.





Progovorio je i o namještanju utakmica te je rekao da u 3., 4. i 5. ligi ‘imamo dogovaranje i namještanja u režiji sudaca’.

“Suce treba potpuno maknuti iz nogometnog dijela tako da ne mogu sudjelovati u odlučivanju. Oni se moraju baviti samo svojim poslom”, smatra Koljanin pa se osvrnuo na penal koji je dosuđen Dinamu tijekom utakmice s Cibalijom.

“Sve se vidjelo. Svi su rekli da je nepostojeći. Nitko nikome ne vjeruje. Netko kaže da je sudac pogriješio… ok pogriješio je, ali zna se sve unaprijed – tko će kome i kada suditi”, završio uz dodatak kako ne vidi kojim čudom Rijeka može izgubiti prvenstvo.