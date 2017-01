VJETAR KREIRAO SENZACIONALNO POSTOLJE: Norvežanin na pragu osvajanja Novogodišnje turneje

Norvežanin Daniel Andre Tande pobjednik je natjecanja skijaša-skakača u Innsbrucku, trećoj stanici Novogodišnje turneje Četiri skakaonice i uoči posljednjeg natjecanja u Bischofshofenu preuzeo je vodstvo u poretku.

Zbog jakog vjetra održana je samo jedna serija, koja je zbog stalnih promjena vjetra često prekidana, pa je trajala sat i 35 minuta. U teškim uvjetima najbolje se snašao Tande koji je pobijedio skokom od 128,5 metara, sakupivši 125,7 bodova. Mladom Norvežaninu bila je to druga pobjeda na Novogodišnjoj turneji nakon što je u nedjelju pobijedio u Garmisch-Partenkirchnu, te ukupno treća u karijeri u Svjetskom kupu. Prvu pobjedu je ostvario u Klingenthalu u studenom 2015. godine.

NOVOGODIŠNJA TURNEJA: Norvežanin uništio konkurenciju, Slovenac Prevc tek peti

Kraft podbacio

Drugo mjesto osvojio je sa 123,1 bodom (133 m) njegov sunarodnjak Robert Johansson koji do sada u karijeri nije imao niti jedan plasman među deset najboljih. Za iznenađenje se pobrinuo i Rus Jevgenij Klimov, osvojivši treće mjesto sa 119,1 bodom (127 m), izborivši prvo postolje u karijeri.



RT @lequipe Tournée des Quatre Tremplins : deuxième victoire pour Daniel-André Tande, nouveau leader du général https://t.co/dvSMCoCe8Q — Mickael (@Redash05) January 4, 2017

Četvrto mjesto je osvojio dosadašnji lider na Novogodišnjoj turneji, Poljak Kamil Stoch (117,4 bodova, 120,5 m), dok je Austrijanac Stefan Kraft kompromitirao izglede za ukupnu pobjedu, osvojivši tek 18. mjesto. Branitelj naslova pobjednika Novogodišnje turneje i Svjetskog kupa, Slovenac Peter Prevc, maratonsku je prvu seriju završio na 19. mjestu (103 boda, 114 m), dok je njegov brat i dosadašnji lider Svjetskog kupa Domen Prevc bio 25. (100,4 boda, 112,5 m).

Tande preuzeo vodstvo

Nakon tri stanice Novogodišnje turneje vodi Tande sa 710,3 boda, drugi je Stoch sa 708,6 bodova, a treći je Kraft sa 693,7 bodova. U ukupnom poretku Svjetskog kupa vodstvo je preuzeo Tande sa 632 boda, Domen Prevc je drugi s 596 bodova, a treći je Stoch s 533 boda.

Posljednja stanica turneje Četiri skakaonice je Bischofshofen, a natjecanje je u petak.

REZULTATI:

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 125,7 bodova (128,5 m)

2. Robert Johansson (Nor) 123,1 (133,0)

3. Jewgenij Klimow (Rus) 119,1 (127,0)

4. Kamil Stoch (Polj) 117,4 (120,5)

5. Andreas Stjernen (Nor) 117,1 (122,5)

6. Maciej Kot (Polj) 117,0 (121,0)

7. Manuel Fettner (Aut) 116,7 (120,0)

7. Piotr Zyla (Polj) 116,7 (121,0)

9. Sebastian Colloredo (Ita) 114,4 (122,5)

10. Noriaki Kasai (Jap) 114,3 (125,5)

POREDAK NA TURNEJI:

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 710,3

2. Kamil Stoch (Polj) 708,6

3. Stefan Kraft (Aut) 693,7

4. Piotr Zyla (Polj) 686,7

5. Manuel Fettner (Aut) 671,1…

UKUPNI POREDAK:

1. Daniel-Andre Tande (Nor) 632

2. Domen Prevc (Slo) 596

3. Kamil Stoch (Polj) 533

4. Stefan Kraft (Aut) 504

5. Maciej Kot (Polj) 383

6. Manuel Fettner (Aut) 364

7. Markus Eisenbichler (Njem) 361

8. Michael Hayböck (Aut) 329

9. Severin Freund (Njem) 309

10. Andreas Kofler (Aut) 252…