[VIDEO] LUDNICA U LONDONU: Senzacionalni Turčin i junak s Hanžeka sredio Van Niekerka i naslijedio Usaina Bolta na tronu

Turski sprinter Ramil Gulijev (27) osvojio je naslov svjetskog prvaka na 200 metara na atletskom Svjetskom prvenstvu u Londonu, on je do tog neočekivanog rezultata stigao s vremenom od 20.09 sekundi.

Rođeni Azerbajdžanac Gulijev ima tek 11. najbolji rezultat ove godine u svijetu u ovoj disciplini od 20.08, a nije ga čak morao niti nadmašiti kako bi stigao do naslova svjetskog prvaka s dvije stotinke prednosti u odnosu na srebrnog Južnoafrikanca Waydea van Niekerka (25) i brončanog Jereema Richardsa (23) s Trinidada i Tobaga.

Osobni rekord iz Zagreba

Gulijev je tako postao neočekivani nasljednik vladara ove discipline, velikog Jamajčanina Usaina Bolta koji je slavio na posljednja četiri SP-a na 200 m. Gulijev je pozornost na sebe svratio prošle godine na mitingu u Zagrebu gdje je trčao sjajnih 19.88 što je mu je osobni rekord. U Londonu je postao tek drugi bijelac sa zlatom na 200 m, prije njega to je uspjelo samo Grku Konstantinosu Kenterisu 2001. u Edmontonu.

Ramil Guliyev 🇹🇷🥇, Wayde Van Niekerk'i geçti! 20.09 ile 200 metre Erkekler Dünya Şampiyonu Ramil! #London2017 🏃💪💪pic.twitter.com/G2enM2EjKp — Muhabirin Köşesi (@muhabirinkosesi) August 10, 2017

Van Niekerk nije uspio izjednačiti domet velikog Amerikanca Michaela Johnsona, koji je prije 22 godine u Göteborgu postao prvi i do sada jedini atletičar koji je na istom SP-u uspio osvojiti naslove na 200m i 400 m. Van Niekerk je bio zlatni na 400 m, no na dvostruko kraćoj dionici je ostao kratak. Bocvanac Isaac Makwala, koji je u London stigao s najboljim rezultatom sezone u ovoj disciplini, nakon svih je peripetija kojima je bio izložen ovoga tjedna u finalu bio šesti sa 20.44.

Taylor nastavio dominaciju

Amerikanac Christian Taylor (27) nastavio je dominirati svjetskim troskokom, on je u Lonodnu stigao do svog trećeg naslova prvaka, a usto ima i dva olimpijska zlata. Taylor je do novog, petog globalnog zlata (bio je najbolji na SP 2011. u Daeguu i 2015. u Pekingu, te na OI 2012. u Londonu i 2016. u Rio de Janeiru) stigao mnogo teže od očekivanog. On je u finalu skočio 17.68 metara, odnosno samo pet centimetara dalje od svog srebrnog sunarodnjaka Willa Clayea (26).

It's a @usatf gold rush in London Christian Taylor continues to dominate global triple jump, winning the #IAAFworlds title with 17.68m pic.twitter.com/aydZwoC9zB — IAAF (@iaaforg) August 10, 2017

Taylor je najavljivao i napad na 22 godine star svjetski rekord Britanca Jonathana Edwardsa, koji iznosi 18.29 m, ali nije mu bio niti blizu. Štoviše, Claye je imao kvalitetnije natjecanje, jer je u prvih pet serija svaki puta skočio između 17.49m i 17.63 m. Ipak, mlađi je Amerikanac još jednom ostao bez najsjajnijeg odličja. Ovo mu je peta troskokaška medalja s velikih natjecanja, a treće srebro, nakon OI u Londonu i Riju. Usto ima i bronce sa SP-a 2011. i 2013.

Do bronce je sa 17.19m stigao neuništivi Portugalac Nelson Evora (33). Njemu je ovo četvrta svjetska medalja, bio je zlatni još prije 10 godina u Osaki, a usto ima i srebro iz Berlina 2009. te broncu iz Pekinga 2015. Zanimljivo, Evora je za samo tri centimetra nadvisio trojicu troskokaša, četvrtog Kubanca Cristiana Napolesa, petog Azera Alexisa Copella i šestog Amerikanca Chrisa Benarda.

Carter iznenadila Muhammad

Amerikanka Kori Carter (25) osvojila je naslov svjetske prvakinje na 400 metara prepone, ona je do svoje prve medalje s velikih natjecanja u karijeri stigla pobijedivši aktualnu olimpijsku pobjednicu, sunarodnjakinju Dalilah Muhammad (27). Carter, koja je nastup u Londonu izborila kao trećeplasirana na američkom prvenstvu, u finalu je do zlata stigla s vremenom od 53.07 sekundi.

Kori Carter wins the women's 400m hurdles final in 53.07 She is the world champion!#IAAFworlds pic.twitter.com/4NVT3Gya42 — IAAF (@iaaforg) August 10, 2017

Muhammad, koja je stigla na SP kao velika favoritkinja jer je osim zlata iz Rija lani ostvarila i najbolji rezultat na svijetu ove godine, stigla je do srebra s 53.50, što je za 86 stotinki slabiji rezultat od onoga kojega je ostvarila na američkom prvenstvu. Broncu je osvojila Jamajčanka Ristananna Tracey (25) s 53.74 sekunde, dok je dvostruka svjetska prvakinja, iz Moskve 2013. i Pekinga 2015., Čehinja Zuzana Hejnova (30) završila kao četvrta sa 54.20, što je njen najbolji rezultat ove sezone.