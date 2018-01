[VIDEO] DAN ZA PAMĆENJE: Poljak ostvario pothvat kakvom smo dosad svjedočili samo jednom u povijesti

Ovo je bilo 66. izdanje Novogodišnje turneje, a samo su Hannawald i Stoch uspjeli pobijediti na sve četiri postaje.

Poljski skakač na skijama Kamil Stoch postao je tek drugi u povijesti koji je uspio pobijediti na sva četiri natjecanja Novogodišnje turneje u istoj sezoni. Nakon slavlja u Obertsdorfu, Garmisch-Partenkirchenu i Innsbrucku, 30-godišnji Poljak bio je najbolji i u Bischofshofenu te tako izjednačio pothvat Nijemca Svena Hannawalda otprije 16 godina.

Drugi naslov zaredom na Turneji

Stoch je u Bischofshofenu slavio skokovima od 132,5 i 137,0 metara koji su mu donijeli ukupno 275.6 bodova, 3.4 više od drugog Norvežanina Andersa Fannemela (130,0 i 139,0m), odnosno 5.1 više od trećeg Nijemca Andreasa Wellingera (129,0 i 139,5m). Sjajni je Poljak ostvario najbolji skok prve serije, a zatim izdržao pritisak u drugoj i skočio upravo onoliko koliko je bilo dovoljno da se upiše u povijest skijaških skokova. Ovo je bilo 66. izdanje Novogodišnje turneje, a samo su Hannawald i Stoch uspjeli pobijediti na sve četiri postaje.





Stochu je ovo druga uzastopna pobjeda na Turneji, a do nje je stigao s ukupno 1108.8 bodova, čak 69.6 više od drugog Wellingera, a 87.5 više od trećeg Fannemela. Dvostruki olimpijski pobjednik iz Sočija Stoch je usto i preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, sada ima 723 boda, 12 više od drugog Nijemca Richarda Freitaga koji je zbog pada u prvoj seriji natjecanja u Innsbrucku u četvrtak propustio Bischofshofen. Treće mjesto drži Wellinger s 569 bodova.

#4Hills history makers in one picture: Kamil #Stoch (left) & Sven #Hannawald (right), the only 2 ski jumpers ever to win the competition by taking all 4 stops. pic.twitter.com/6iz61k4Ww4 — Eric Willemsen (@eWilmedia) January 6, 2018

REZULTATI:

1. Kamil Stoch (Polj) 275.6 (132,5/137,0m)

2. Anders Fannemel (Nor) 272.4 (130,0/139,0)

3. Andreas Wellinger (Njem) 270.5 (129,0/139,5)

4. Stefan Kraft (Aut) 268.6 (130,5/135,5)

5. Robert Johansson (Nor) 268.2 (127,0/140,0)

6. Andreas Stjernen (Nor) 267.2 (129,5/138,5)

7. Junshiro Kobayashi (Jap) 255.4 (126,5/134,5)

8. Peter Prevc (Slo) 253.8 (127,5/131,5)

9. Dawid Kubacki (Polj) 253.3 (132,0/127,5)

10. Markus Eisenbichler (Njem) 244.5 (126,5/129,0)

REDOSLIJED NA TURNEJI:

1. Kamil Stoch (Polj) 1108.8

2. Andreas Wellinger (Njem) 1039.2

3. Anders Fannemel (Nor) 1021.3

4. Junshiro Kobayashi (Jap) 1021.1

5. Robert Johansson (Nor) 1009.4

6. Dawid Kubacki (Polj) 1003.0

7. Markus Eisenbichler (Njem) 993.8

8. Daniel Andre Tande (Nor) 992.3

9. Johann Andre Forfang (Nor) 977.4

10. Jernej Damjan (Slo) 974.1

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Kamil Stoch (Polj) 723

2. Richard Freitag (Njem) 711

3. Andreas Wellinger (Njem) 569

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 485

5. Junshiro Kobayashi (Jap) 410

6. Stefan Kraft (Aut) 399

7. Anders Fannemel (Nor) 360

8. Johann Andre Forfang (Nor) 352

9. Markus Eisenbichler (Njem) 312

10. Robert Johansson (Nor) 294