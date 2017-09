VELIČANSTVENA ČETVORKA: Ovo su najbogatiji sportski klubovi, najvredniji među njima procijenjen je na gotovo 30 milijardi kuna

Financijski časopis Forbes je objavio ljestvicu najbogatijih sportskih klubova na svijetu i drugu godinu za redom na vrhu su Dallas Cowboysi, čija je vrijednost procijenjena na 4,8 milijarde dolara, kao najvrednija momčad u sjevernoameričkoj seriji nogometa NFL.

U odnosu na prošlu godinu vrijednost Cowboysa je narasla za 14 posto. Iako je od njihovog zadnjeg osvojenog Super Bowla prošlo 20 godina, no to ne umanjuje vrijednosti momčadi vlasnika Jerryja Jonesa koji ju je kupio 1989. godine za 150 milijuna dolara. Svoju vrijednost Cowboysi mogu zahvaliti u prvom redu superzvijezdi među svojim igračima Dezu Bryantu, a i imaju sponzorske ugovore s nekim od najmoćnijih brendova na svijetu poput Pepsija, Forda, AT&T-a i Bank of America.

Drugo mjesto na ljestvici pripalo je bejzbol momčadi New York Yankees koji vrijede 3,7 milijarde dolara. Treći je engleski prvoligaš Manchester United sa 3,69 milijarde, četvrta je Barcelona sa 3,64 milijarde, a peti aktualni prvak Španjolske Real Madrid sa 3,58 milijarde dolara.

Šesti su aktualni NFL prvaci New England Patriots kojima je vrijednost u odnosu na prošlu godinu skočila za devet posto, odnosno na 3,4 milijarde dolara.Na sedmom mjestu nalazi se prvi klub iz NBA, New York Knicks koji su procijenjeni na 3,3 milijarde dolara.



Među 50 najbogatijih klubova na svijetu su najbrojniji predstavnici američkih liga NFL, NBA, MLB, dok su iz Engleske osim Manchester Uniteda na ljestvici još i Manchester City na 35. mjestu (2,08 milijardi), Arsenal na 43. (1,93 milijarde) i Chelsea na 46. (1,84 milijarde). Barcelona i Real su jedini predstavnici iz Španjolske.