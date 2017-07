HRVATSKA JE U POLUFINALU: Italiji nije pomogla niti prljava igra protiv sjajnih Barakuda, za finale igramo protiv Srbije

Hrvatska vaterpolo reprezentacija u utorak navečer plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se održava u Budimpešti. Barakude su sjajnom igrom pobijedile najprljaviju momčad svijeta Italiju rezultatom 12-9. Junaci pobjede bili su ‘hrvatski vaterpolski Messi’ Sandro Sukno i Xavi Garcia.

HRVATSKA – ITALIJA 12-9

HRVATSKA: Bijač – Garcia, Bušlje, Sukno – Joković, Lončar, Šetka

Sukno 4, García 4, Šetka 2, Vukičević, Bušlje 1

ITALIJA: Tempesti – Figlioli, Gitto, Di Fulvio – Nora, Bodegas, Renzuto

Renzuto 3, Figlioli 2, Aicardi 2, Bodegas 1, Di Fulvio 1

Očekivali smo prljavu igru Talijana. Jer, kako bi oni uopće mogli protiv Hrvatske, maštovitih Barakuda, doći do pobjede nego na mišiće, na svoj dobro poznati način. No, ono što je radio Figlioli, Nora i društvo, to već dugo nije viđeno.

U jednom trenutku, tijekom posljednje četvrtine, Krapić je pod udarcima Figliolija završio pod vodom, nije se uopće vidio u bazenu. No, idemo redom. Svašta se događalo u Budimpešti.

UŽIVO:

GOTOVO JE. HRVATSKA JE U POLUFINALU. USKORO OPŠIRNIJE…

8′ – GOOOL, Andro Bušlje vraća nas u mirnije vode! Prvi njegov gol na utakmici i kako važan. Je li to sad to?

5′ – Nora brzo uzvraća i smanjuje na -2. Barakude imaju 10-8.

4′ – Kakav gol Garcije. Pa to je bilo skidanje paučine. E to je pravi odgovor Talijanima na brutalnost. Krapić se trenutak prije gola uopće nije vidio koliko ga Figlioli udara. Bio je ispod vode.

3′ – Renzuto je uspio provući loptu u gol. Šteta. No, dobra vijest je ta što Talijani teško zabijaju. Nemaju odgovor na moćnu hrvatsku obranu. Hrvatska vodi 9-7.

3′ – Dodatan poticaj našim Barakudama dao je Marcelić prvom velikom obranom. Bravo “Marcela” majstore…

1′ – Ajmoooo… Kakav gol Vukičevića. Pa to je prava bomba. Prvi put odlazimo na tri gola prednosti!

POČELA JE POSLJEDNJA ČETVRTINA: Figlioli je ponovno brži od Šetke.

8′ – Završila je treća dionica. Nakon lošijeg početka, Barakude su napravile 3-0. Ova četvrtina mogla bi biti ona ključna.

7′ – Bravo Šetka, tako se to radi! Zabijamo treći uzastopni gol na susretu, Italija nema odgovor na brzi protok lopte u napadu i sjajnu igru hrvatskih centara.

6′ – Sandro Sukno uništava Talijane. Već četvrti njegov gol od sedam naših. Bravo kapetane, odvedi nas prema pobjedi!

5′ – Talijani i dalje udaraju po rukama igrača Hrvatske. Traži Ivica Tucak reakciju suca, ali nema je. Italija igra na mišiće, dok Hrvatska igra na kvalitetu i talent.

5′ – Kad neće Hrvate, hoće Španjolca! Xavi Garcija sjajno zabija iz daljine za izjednačenje 6-6.

3′ – Figlioli ponovno drži našeg igrača. Pa dokle će to više tolerirati suci?!

3′ – Joković nije zabio svoj prvi šut. Šteta.

2′ – Italija vodi. Di Fulvio je danas raspoložen, presjekao je jedno dodavanje naših. Figlioli se diže s osam metara i pogađa za prvo vodstvo Italije. Uz prljavu igru, Italija je u vodstvu.

POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME: Krećemo u treću četvrtinu. Talijani ponovno brže plivaju i ponovno imaju početni napad.

GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME

8′ – Vukičević je sjajno pronašao Lončara u zadnjem našem napadu, ali hrvatski centar nije uspio realizirati situaciju u kojoj je išao sam na Tempestija! Hrvatska na poluvrijeme ide rezultatom 5-5.

7′ – Francesco Di Fulvio zabija s igračem više, to je njegov 12. gol na Mundijalu. U egalu smo pred istek prvog poluvremena.

7′ – Italija počinje igrati prljavo. Njihova zona samo je sve nego obrana.

4′ – Bravo Garcia. To je to. Ponovno imamo 5-3. Hrvatska igra sjajno.

3′ – Sandro Suknooooo… Bravo kapetane! U zadnjoj sekundi našeg napada s čovjekom više Sukno je sjajno pogodio kroz šumu ruku svoj treći gol za povratak vodstva Barakuda.

2′ – Figlioli moćnim šutom izvana zabija za 3-3. Kakav je to šut bio, Bijač je ostao nemoćan.

1′ – Joković uz kontakt nije zabio. Pogodio je spoj stative i prečke, prvi naš neiskorišten napad s igračem više…

1′ – Naši se povlače u zonu. A to znači da će šut obraniti Marko Bijač. Ovo je njegova četvrta obrana na susretu. To je dobro, treba nam raspoloženi Bijač.

POČELA JE DRUGA ČETVRTINA: Prvi je napad za Italiju. Ponovno je Figlioli bio brži od Jokovića.

8′ – Garcia je išao na šut, ali ništa od toga. Završena je prva četvrtina.

8′ – Minuta odmora za Hrvatsku. Imamo 17 sekundi za posljednji napad u prvoj četvrtini.

8′ – Hrvatska nije iskoristila napad. Pokušaj jednog dodavanja na Šetku spriječen je od strane Talijana.

6′ – Sukno je uzvratio Italiji. Za sad nema straha, igramo dobru obranu i maštovito u napadu.

5′ – Renzuto, novi igrač u reprezentaciji, igrač koji je premazan svim mastima kako u obrani, tako i u napadu, zabija prvi gol na susretu. Italija je iskoristila svoju drugu situaciju na susretu s igračem više. 2-1 za Hrvatsku.

4′ – Ništa od novog napada za Italiju. Hrvatska igra sjajnu obranu. Nema prolaska lopte na centra Italije.

3′ – Kapetan Sandro Sukno iskoristio je peterac za 2-0. Italija je pozvala minutu odmora.

3′ – Brani Marko Bijač. Bravo Marko. Italija nikako ne može odigrati napad.

2′ – Šetka je zabio za 1-0. Iskoristili smo igrača više. To je dobro, dobar početak za Hrvatsku.

1′ – Figlioli je pokušao pronaći Bodegasa, ali uzeli su naši loptu. Napad je za Hrvatsku.

POČELA JE UTAKMICA: Prvi je napad za Italiju. Maro Joković nije bio dovoljno brz u borbi za loptu.

Ono što zabrinjava uoči ovog sraza, ako se to uopće i može nazvati zabrinutošću, je ovogodišnji negativan omjer protiv Italije. No, izbornik reprezentacije Ivica Tucak spremio je momčad za vjerojatno najprljaviju reprezentaciju na turniru, a samim time i na svijetu. Poznato je kako Italija igra jako grubo, ima tu svega ispod vode, najmanje sportskih poteza, ali to ne može i ne smije biti alibi Barakudama za eventualni neuspjeh ili lošu prezentaciju.

Veliki ulog je u pitanju. Polufinale turnira i sraz sa starim rivalom Srbijom, braniteljem naslova i najjačom reprezentacijom svijeta. Dobra vijest za Hrvatsku je ta što je Italija na turniru odigrala utakmicu više. Talijani su kao drugoplasirani u skupini s domaćinom Mađarskom morali razigravati za četvrtinale, dok je Hrvatska izravno ušla među osam najboljih kao pobjednik skupine.