UŽIVO: NAKON FURIOZNOG POČETKA, PAD U IGRI! Italija se brzo vraća u utakmicu, uzvratili su Barakudama

Hrvatska vaterpolo reprezentacija od 22.oo igra za polufinale Svjetskog prvenstva u Budimpešti protiv jake Italije. Tekstualni prijenos ovog uzbudljivog susreta UŽIVO možete pratiti na portalu Net.hr.

UŽIVO

HRVATSKA – ITALIJA 3-2

HRVATSKA: Bijač – Garcia, Bušlje, Sukno – Joković, Lončar, Šetka

ITALIJA: Tempesti – Figlioli, Gitto, Di Fulvio – Nora, Bodegas, Renzuto

8′ – Hrvatska nije iskoristila napad. Pokušaj jednog dodavanja na Šetku spriječen je od strane Talijana.

6′ – Sukno je uzvratio Italiji. Za sad nema straha, igramo dobru obranu i maštovito u napadu.

5′ – Renzuto, novi igrač u reprezentaciji, igrač koji je premazan svim mastima kako u obrani, tako i u napadu, zabija prvi gol na susretu. Italija je iskoristila svoju drugu situaciju na susretu s igračem više. 2-1 za Hrvatsku.

4′ – Ništa od novog napada za Italiju. Hrvatska igra sjajnu obranu. Nema prolaska lopte na centra Italije.

3′ – Kapetan Sandro Sukno iskoristio je peterac za 2-0. Italija je pozvala minutu odmora.

3′ – Brani Marko Bijač. Bravo Marko. Italija nikako ne može odigrati napad.

2′ – Šetka je zabio za 1-0. Iskoristili smo igrača više. To je dobro, dobar početak za Hrvatsku.

1′ – Figlioli je pokušao pronaći Bodegasa, ali uzeli su naši loptu. Napad je za Hrvatsku.

POČELA JE UTAKMICA: Prvi je napad za Italiju. Maro Joković nije bio dovoljno brz u borbi za loptu.

Ono što zabrinjava uoči ovog sraza, ako se to uopće i može nazvati zabrinutošću, je ovogodišnji negativan omjer protiv Italije. No, izbornik reprezentacije Ivica Tucak spremio je momčad za vjerojatno najprljaviju reprezentaciju na turniru, a samim time i na svijetu. Poznato je kako Italija igra jako grubo, ima tu svega ispod vode, najmanje sportskih poteza, ali to ne može i ne smije biti alibi Barakudama za eventualni neuspjeh ili lošu prezentaciju.

Veliki ulog je u pitanju. Polufinale turnira i sraz sa starim rivalom Srbijom, braniteljem naslova i najjačom reprezentacijom svijeta. Dobra vijest za Hrvatsku je ta što je Italija na turniru odigrala utakmicu više. Talijani su kao drugoplasirani u skupini s domaćinom Mađarskom morali razigravati za četvrtinale, dok je Hrvatska izravno ušla među osam najboljih kao pobjednik skupine.