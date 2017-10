UPALJEN OLIMPIJSKI PLAMEN: Grčka glumica u ulozi drevne svećenice boga Zeusa baklju zapalila na poseban način

Odbrojavanje do početka zimskih olimpijskih igara u korejskom Pjongčangu počelo je paljenjem olimpijskog plamena u grčkoj Olimpiji, kolijevci antičkih Igara.

Upaljen je, kao što to zahtijeva drevna tradicija, ispred hrama božice Here. Međutim, ovoga puta zbog kišnog vremena to nije bilo moguće sunčevim zrakama uz pomoć konkavnog zrcala. Grčka glumica Katarina Lehou u ulozi drevne svećenice boga Zeusa, baklju je zapalila na plamenu iz male keramičke posude koji je upaljen u ponedjeljak za vrijeme probe.

Na svečanoj ceremoniji prisustvovalo je stotinjak gostiju među kojima i predsjednika Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach, grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos, predsjednik Helenskog olimpijskog odbora Spyros Capralos, južnokorejski premijer Lee Nak-yon, predsjednik Korejskog olimpijskog odbora Lee Kee-heung, te predsjednik Organizacijskog odbora Lee Hee-beom.



“Olimpijske vrijednosti mira, poštovanja i razumijevanja važne su u našem krhkom svijetu. Olimpijske igre su simbol nade i mira. To je nasljeđe koje danas cijenimo,” kazao je predsjednik MOO-a Bach.

Lee Hee-beom je naglasio kako paljenjem baklje ZOI postaje stvarnost.

“Naš san o održavanju zimskih olimpijskih igara sada je postao stvarnost. Spremni smo pozdraviti svijet i širiti poruku mira i sklada,” kazao je.

Prvi je baklju preuzeo grčki reprezentativac u skijaškom trčanju Apostolos Angelis koji ju je potom predao južnokorejskoj nogometnoj ikoni Park Ji-sungu.

Baklja će kroz Grčku putovati osam dana. Za to vrijeme će je nositi više od 500 osoba koje će ukupno preći 2,129 kilometara. Baklja će biti službeno uručena organizatorima ZOI idućeg utorka na stadionu Panathinaiko u Ateni, mjestu održavanja Prvih Olimpijskih igara modernog doba 1896. godine.

Baklju zatim očekuje 8,500 kilometara dug put do Incheona u Južnoj Koreji, gdje će se 1. studenog obilježiti 100 dana do početka ZOI-a. U Južnoj Koreji olimpijska baklja kao štafeta proći će kroz devet provincija i osam većih gradova. Na Olimpijski stadion u Pjongčangu doći će 9. veljače, na dan početka igara. ZOI u Pjongčangu traju od 9. do 25. veljače 2018.