BUKIĆ ZA NET.HR O SRAMOTNOJ ODLUCI NAJMOĆNIJEG KLUBA NA SVIJETU: ‘To nije bilo ljudski. Čovjeku se treba pomoći u takvoj situaciji’

Čelnici Pro Recca odlučili su zaštititi svoj klub te ne plaćati igrača koji je obolio ili se ozlijedio izvan bazena. No, postavlja se pitanje jesu li Talijani postupili moralno i ljudski prema Suknu?

Tjedan dana prije početka sezone, a nakon pregleda u Rimu na kojem su utvrđeni problemi sa srcem, hrvatski kapetan i najbolji vaterpolist svijeta Sandro Sukno nije samo udaljen najmoćnije momčadi svijeta u vaterpolu Pro Recca zbog nemogućnosti igranja, nego je klub s njim raskinuo i ugovor.

Talijanski je prvak vrlo vjerojatno postupio ispravno s pravnog gledišta. Čelnici Pro Recca odlučili su zaštititi svoj klub te ne plaćati igrača koji je obolio ili se ozlijedio izvan klupskih natjecanja. No, postavlja se pitanje jesu li Talijani postupili moralno i ljudski? Odgovor na to pitanje, naravno, nije potrebno dati…

‘Postoji nešto što je formalno pravo, a postoji nešto što je moralno’

“Njemu su oni u trenutku kad on nije dobio dozvolu liječničke službe za igru, odnosno kad nije prošao redovni zdravstveni pregled u Italiji, s obzirom da mu je zabranjeno igrati u toj zemlji, raskinuli ugovor. To je bilo u prosincu. Sad, kakav je njihov ugovor, to zbilja ne znam. Da li će on ići dalje u tom nekakvom segmentu njihovih obveza, to također ne znam. Postoji nešto što je formalno pravo, a postoji nešto što je moralno”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Perica Bukić, dopredsjednik i izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza, proslavljeni hrvatski vaterpolist.



Ivica Tucak, izbornik vaterpolske reprezentacije, u petak je u Splitu, na konferenciji za novinare uoči Europa kupa, iznio je svoj stav na koji ne samo da ima pravo i koji je ispravan, ne samo da je i logičan jer odlučno brani svojeg igrača, već je i mišljenje s kojim bi se najveći dio javnosti, ne samo domaće, mogao složiti. U redu, posao je jedno, ugovorne obveze su jedno, ali u svemu bi moralo postojati ono nešto malo ljudskosti, pogotovo prema čovjeku, igraču, koji je puno dao za taj klub.

A ne isti dan kad je došlo poražavajuće saznanje za Sukna, koje ga je šokiralo, raskinuti s njim ugovor i na takav, usudili bi smo se reći sramotan, neljudski način, odreći se svog najboljeg igrača. Najbolji, najlošiji, manje je bitno. Poanta je da se radi o čovjeku koji bi trebao biti iznad novca, posla, zarade, sporta…

‘Pa nismo mi auto koji voziš dok se ne pokvari’

“Nisu vaterpolisti i, sportaši uopće, strojevi pa da ih se tako odriče. Pa nismo mi auto koji voziš dok se ne pokvari, guraš ga, a kad stane, ostaviš ga na odlagalištu i ideš dalje. Mi smo imali takvih slučajeva u Hrvatskoj. Dva slučaja u vaterpolu i jedan u nogometu. U tim slučajevima mogao se raskinuti ugovor, ali se nije raskinuo. Jednostavno, kad se čovjeku dogodi nezgoda u životu, onda mu se treba pomoć i ostati uz njega koliko je god to moguće. A gledati strogo crno na bijelo što je napisano, jednostavno nije u duhu nekakvih ljudskih odnosa. Posebno kad su sportaši u pitanju, oni su vrlo osjetljivi. Pa nije Sandro došao u Pro Recco ove godine. Sandro je igrao u Pro Reccu prije nekoliko godina, pa se vratio u Hrvatskoj, pa mu je ovo trebala biti treća godina u klubu. Znači, nije se njemu dogodio taj slučaj iznenada, to je urođena anomalija koju on vuče, koju su oni sad otkrili. Ako je on igrao posljednje dvije godine za njih u takvom stanju, onda se trebalo sve to nekako uzeti u obzir, sjesti s njim i postupiti drugačije. A oni su mu isti dan kad je dobio zabranu igranja u Italiji raskinuli ugovor. Mislim… Da su ga bar nazvali, sjeli s njim, porazgovarali, oni tako. Moram to kazati, oni su njemu ponudili neki sitni honorar da bude trener, ali ne može on biti trener kad je u fazi igračke karijere. Uz to, liječnici u Italiji su mu kazali kako postavljena dijagnoza nije konačna. Mi kao Hrvatski vaterpolo savez moramo njemu omogućiti što kvalitetniju dijagnozu i liječničko mišljenje, jer nije to jedan plus jedan je dva. On je bio kod četiri liječnika i sva četiri su mu kazala drugačije, na svoj način”, objasnio nam je Bukić i dodao:

HVS stao iza Sukna i obećao bilo kakvu pomoć

“Nije to bilo da su mu svi kazali isto. Dapače, upravo suprotno. Mi smo mu organizirali pregled u Clevelandu u jednoj od najpoznatijih klinika za srčane bolesti. I on je u fazi obrade još uvijek. Najvažnije s naše strane da ćemo mi kao Savez njemu pružiti maksimalnu podršku. I moralnu. I sportsku, pa i liječničku i ljudsku. Najvažnije da on dobije najkvalitetniju moguću zdravstvenu informaciju da on zna točno što mu je i da može donijeti odluku koja će biti samo njegova i njegove obitelji. Nikome ne pada napamet utjecati na to da li će on dalje igrati vaterpolo, na koji način će ići njegovo liječenje, tretman. To je isključivo njegova odluka. A naša obveza je njemu pomoći. Sportski i ljudski”, naglasio je Perica Bukić.

Suknu sad treba što kvalitetnije mišljenje liječnika glede dijagnoze da on može na kraju donijeti odluku što dalje. Jer, on je svih ovih godina i u Hrvatskoj i u Italiji, kada je igrao za Pro Recco, prolazio detaljne liječničke preglede. Nalazi su uvijek bili dobri. Jednako tako, i danas hrvatski liječnici napominju da urođena srčana anomalija Sandra Sukna nije takve naravi da bi mu ugrožavala sportsku karijeru, da bi je prekidala.

“Ne bih nikome sudio. Samo ću kazati da bi mi u Hrvatskoj postupili drugačije, bez obzira o kojem igraču se radilo. Bio on stranac ili Hrvat. Mi smo u konačnici to i dokazali. Ima primjera kad su se takve slične stvari događale kod nas, pa smo postupali drugačije. To je na dušu svakoga onoga koji radi u ovom sportu. Mislim da ostaje prostor Sandru u odnosu na taj normalni dio u odnosu na Pro Recco i ne vjerujem da će on samo tako to propustiti. To je sad njegova privatna stvar. Mi kao Savez ćemo u potpunosti stati iza njega i dati mu najbolje što postoji u toj liječničkoj skrbi u smislu dijagnoze, liječničkog mišljenja i ako kasnije bude trebalo nekih dodatnih tretmana. Znači, sve što će mu trebati, mi smo iza njega i svakoga onoga koji je branio boje Hrvatske. To ne može biti upitno. Život sportaša je naporan, težak, stresan i najmanje što možemo napraviti, kad se dogodi ovako nešto, što njima sigurno predstavlja veliki stres, ne samo bolest kao bolest, već i činjenica da je njima karijera u pitanju. Sportašu koji je od svoje devete ili desete godine u pogonu dva puta dnevno, koji je život posvetio tom sportu, koji niti jedno ljeto nije imao slobodno, najednom presjeći i reći ‘ti više nikad nećeš zaigrati’. Treba se sve napraviti da se takvom čovjeku pomogne. Nije samo u pitanju sport. To su stvari s kojima će on živjeti čitav život”, objašnjava nam Perica Bukić.

‘Nije mu lako, ali Sandro se drži’

Ova situacija, koliko god loša bila za našeg junaka Sandra i hrvatski vaterpolo, ipak je iznjedrila to da je domaća vaterpolska zajednica odlučno stala iza Sukna i odlučila mu pomoći, biti uz njega sad kad proživljava najteže trenutke karijere…

“On je jedan izuzetan momak. Prije svega jedan zaljubljenik u vaterpolo. Ali, jednako je i sad motiviran u ovoj situaciji, kao što je uvijek motiviran u bazenu. Pun je optimizma, entuzijazma. Najmanje što možemo napraviti je da mu pomognemo. Mora dobiti najbolju liječničku skrd. Ne bi ništa prejudicirao. Bilo kakav komentar bio bi nezahvalan jer se ne razumijem u liječničku struku i dijagnoze. Imao je Sandroi nesreću da mu je otac Goran Sukno, moj bivši suigrač, prije desetak dana doživio moždani udar. Na sve to još mu se dogodi i to. Nije mu lako, ali se Sandro drži. Dobra stvar u tome što situacija s Goranom ide nabolje, oporavlja se, ide to u nekom dobrom smjeru. Mi smo vaterpolo obitelj, nema nas puno i trebamo se držati zajedno, međusobno si pomagati”, zaključio je Perica Bukić.