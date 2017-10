TIN SRBIĆ OSTVARIO JE NAJVEĆI USPJEH HRVATSKE GIMNASTIKE IKAD: Pogledajte povijesnu vježbu koja ostavlja bez daha

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić (21) u nedjelju je u Montrealu postao prvak svijeta u gimnastičkoj ‘kraljevskoj disciplini’ preči i to ispred dvostrukog svjetskog i olimpijskog pobjednika, Nizozemca Epkea Zonderlanda.

To je ujedno i i najveći uspjeh u povijesti hrvatske gimnastike. Srbić je u kvalifikacijama bio ukupno treći, a u svom premijernom nastupu na SP-u 21-godišnji Zagrepčanin je došao do nevjerojatnog uspjeha. Tin je u kvalifikacijama odradio vježbu za ocjenu 14.366, a u finalu je bio još bolji (14.433) i to mu je donijelo uvjerljivo zlato u jakoj konkurenciji.

Treći je bio njegov sunarodnjak Bart Deurloo. Srbićev uspjeh tim je veći zato što je bio najmlađi od osam finalista. Ima čak deset godina manje od spomenutog najuglednijeg natjecatelja. Svi njegovi konkurenti u ključnim trenucima pali supod pritiskom, griješili i tako se spuštali u poretku gubeći bodove. Za razliku od njih, mladi Srbić je sjajnom, bepsrijekorno odrađenom vježbom osvojio svjetsko zlato.

Na internetu je osvanula i vježba Srbića koju od 8:30. možete pogledati u videu dolje.