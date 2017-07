TEŽAK UDARAC ZA HRVATSKU: Na Svjetsko prvenstvo idemo bez kapetana i najveće zvijezde?

Na Svjetskom prvenstvu koje za dva tjedna počinje u Budimpešti hrvatska vaterpolska reprezentacija mogla bi biti lišena pomoći kapetana i najboljeg igrača Sandra Sukna.

Uoči završnice Svjetske lige Sukno je ozlijedio prst i premda i dalje trenira sa suigračima u Rijeci, još uvijek ne zna hoće li se oporaviti do početka SP-a.

Čeka se magnetska rezonanca

“Kroz sljedećih sedam do deset dana treba napraviti još jednu snimku magnetske rezonance i to bi trebalo dati konačan odgovor igram li Svjetsko prvenstvo ili ne”, rekao je Sukno za Dnevnik Nove TV.



Izbornik Ivica Tucak svjestan je koliki bi udarac za hrvatske ambicije bio izostanak Sukna.

‘Spremamo se za najgore’

“Naravno da je to veliki hendikep. On je naš kapetan, jedan od najboljih svjetskih igrača bez ikakve sumnje. Naša igra s njim i bez njega svakako nije ista. Ali, evo, što je tu je, već smo bez njega tri tjedna, radimo, spremamo se nažalost kao da će biti takav epilog, ali ja se iskreno nadam da će do početka Svjetskog prvenstva ta ozljeda biti sanirana”, poručio je Tucak.

Vaterpolski turnir na SP-uu vodenim sportovima traje od 17. do 29. srpnja, a Hrvatska brani srebrnu medalju osvojenu prije dvije godine u Kazanju.