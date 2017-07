SVJETSKI REKORD, ALI NE I MEDALJA: Sjöström ostala bez nagrade unatoč najboljem vremenu ikad

Kinez Sun Yang i Amerikanka Katie Ledecky opravdali su status favorita i treći put zaredom osvojili naslove svjetskih prvaka u plivanju na 400 metara slobodno, dok su u obje štafete utrke na 4×100 metara slobodno na SP u Budimpešti zlatne medalje osvojili predstavnici SAD-a, a kuriozitet prvoga dana je taj da je Šveđanka Sarah Sjöström ostala bez odličja u utrci u kojoj je postavila svjetski rekord.

Sun Yang je do trećeg uzastopnog zlata na 400m slobodno stigao u vremenu od 3:41.38 minuta i tako se revanširao Australcu Macku Hortonu za poraz u finalu prošlogodišnjih Olimpijskih igara u Rio de Janeiru. Horton je u Budimpešti osvojio srebro sa 2.47 sekundi slabijim vremenom od Yanga, dok je do bronce stigao Talijan Gabriele Detti, on je za Hortonom zaostao tek osam stotinki.

Dvadesetogodišnja Ledecky već je u nedjelju pokazala kako će i u Budimpešti nastaviti dominirati dugoprugaškim utrkama, kao što to čini posljednje četiri godine. Novo zlato osvojila je s vremenom 3:58.34, čak 3.20 sekundi zaostala je njezina sunarodnjakinja Leah Smith koja je osvojila srebro, dok je mlada Kineskinja Li BingJie stigla do bronce sa 4:03.25 minuta.

Vrlo zanimljive su bile obje štafetne utrke, a u oba slučaja su američki predstavnici u samom finišu bili bolji od svojih suparnika, u konkurenciji plivača to su bili Brazilci, a kod plivačica Australke. Zlato za SAD u konkurenciji plivača osvojili su Caeleb Dressel, Townley Haas, Blake Pieroni i Nathan Adrian sa 3:10.06 minuta, 28 stotinki ispred Brazilaca Gabriela Santosa, Marcela Chierighinija, Cesara Ciela i Brune Fratusa, dok su domaću publiku broncom razveselili Dominik Kozma, Nandor Nemeth, Peter Holoda i Richard Bohus sa 3:11.99.



Kod plivačica SAD-u su novo zlato osigurale Mallory Comerford, Kelsi Worrell, Katie Ledecky i Simone Manuel sa 3:31.72, 29 stotinki ispred Australki Shayne Jack, Bronte Campbell, Brittany Elmslie i Emme McKeon. Broncu su odličnim finišem Ranomi Kromowidjojo osvojile Nizozemke sa 3:32.64. Prve tri izmjene plivale su Maud van der Meer, Femke Heemskerk i Kim Busch.

Sarah Sjöström u prvoj je izmjeni ostvarila nevjerojatno vrijeme od 51.71 sekunde i tako postala prva plivačica u povijesti koja je uspjela 100 metara svladati za manje od 52 sekunde, dosadašnji svjetski rekord držala je Australka Cate Campbell sa 52.06. Šveđanke su nakon prve dvije izmjene bile u uvjerljivom vodstvu, ali preostale dvije plivačice u štafeti nisu bile dorasle zadatku i na kraju su pale na peto mjesto pa je Sjostrom ostala bez odličja u utrci u kojoj je postavila svjetski rekord.