STIŽE LI EUROPSKO PRVENSTVO U HRVATSKU? ‘Split ima fantastičnu tradiciju i realne šanse da dobije organizaciju’

Kontinentalno natjecanje bi se održalo u Spaladium Areni

Izvršni direktor Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić na današnjoj je konferenciji za medije na bazenima u Poljudu najavio ako će se Split kandidirati za Europsko vaterpolsko prvenstvo 2022. godine i da će takva odluka biti donesena već ove subote. Objasnio je da je to tek početak puta koji je zahtjevan, ali želja je da se nakon Zagreba 2010. godine jedno veliko natjecanje organizira upravo u Splitu.

Bukić je naglasio da, s obzirom na kvalitetu naše reprezentacije i brojne osvojene medalje imamo realne šanse.

Split zaslužuje takvo priznanje

“Split prema svojoj vaterpolskoj tradiciji zaslužuje takvo priznanje. Vjerujem da će se Split ovih dana pokazati kao dobar domaćin Europa Cupa i da će na taj način pokazati da zaslužuje jedno tako veliko natjecanje. Kontinentalno natjecanje bi se održalo u Spaladium Areni u kojoj ne postoji tehnička zapreka da se ne postavi bazen. Potporu grada imamo, još moramo vidjeti uvjete. Iako je Split grad nogometa ima i fantastičnu vaterpolsku tradiciju u vidu tri muška i dva ženska prvoligaša”, kazao je Bukić.



HEP Europa Cup

Pročelnik za sport Grada Splita Hrvoje Akrap pozvao je Splićane da u što većem broju dođu podržati naše reprezentativce i dodao da žele biti dobri domaćini svim nacionalnim vrstama, pa tako i hrvatskoj.

“Pozivam građane da pozdrave i podrže hrvatske vaterpoliste kako bi im zahvalili na svim dosadašnjim trofejima”, poručio je Akrap.

U Splitu u četvrtak započinje HEP Europa Cupa koji će trajati sve do nedjelje i na kojem će se sve do nedjelje natjecati vaterpolo reprezentacije Hrvatske, Grčke, Nizozemske, Srbije i Malte. Radi se o novom formatu natjecanja krovne europske vaterpolske federacije kroz koje se do super-finala natječe 14 najbolje rangiranih ekipa Starog kontinenta.