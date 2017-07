SPRPSKI IZBORNIK I KAPETAN DELFINA PRIZNALI: ‘Hrvatska nas je zasluženo pobijedila, imaju fantastičnu kvalitetu’

Izbornik vaterpolske reprezentacije Srbije Dejan Savić kazao je da je Hrvatska zasluženo pobijedila u polufinalu Svjetskog prvenstva u Budimpešti.

“Čestitam Hrvatskoj na zasluženoj pobjedi, fizički su nas nadjačali, a mi smo se loše branili sa igračem manje”, rekao je nakon utakmice Savić i dodao: “Ipak, iz dana u dan, iz godine u godinu, ja ne znam pravila ove igre”.

Andrija Prlainović, koji je zabio čak šest golova za Srbiju, također ističe da je Hrvatska zasluženo slavila sa 12-11 (1-1, 4-4, 4-4, 3-2).



“U obrani nismo bili na nivou, primali smo lake golove, njih barem pet ili šest. Ostavljali smo ih u šansama odakle ne mogu promašiti i to je glavni razlog poraza. Zaslužili su pobjedu, stalno su tu i svaka im čast na igri”, izjavio je Prlainović.

Kapetan Srbije Filip Filipović čestitao je Hrvatskoj na plasmanu u finale: “Nisu posustali niti jednog trenutka, imali su odličan ritam. Pokušali su da poremete naš ritam i u tome su uspjeli u određenim trenucima. Ekipa Hrvatske je sastavljena od igrača koji imaju fantastičnu individualnu kvalitetu. Zaista su unaprijedili igru od Olimpijskih igara u Riju. Čestitam im na plasmanu u finale, a nama preostaje da damo sve od sebe i da osvojimo broncu. Što se tiče završnice utakmice, to ne bih komentirao, to je sport i to moramo prihvatiti”.