SASVIM POSEBAN ATLETSKI MITING: Održana premijera filma o natjecanju koje više od 60 godina oduševljava Zagrepčane

U zagrebačkom Kinu Europa premijerno je prikazan dokumentarni film Hanžekovićev memorijal, priča o najstarijoj sportskoj priredbi u Hrvatskoj. Natjecanje koje je 1951. počelo kao klupski dvoboj Mladosti i Dinama posljednjih je desetljeća jedan od najboljih i najcjenjenijih atletskih mitinga na svijetu i, kako je to navedeno na početku filma, “jedan sasvim poseban atletski miting, drukčiji od svih ostalih”.

Miting je već godinama stjecište najvećih zvijezda svjetske atletike, pri čemu skoro da i nema svjetskog i olimpijskog prvaka ili svjetskog rekordera koji nije nastupio u Memorijalnoj utrci na 110 metara prepone koje nosi ime Borisa Hanžekovića. Neke od tih utrka prikazane su i u ovom filmu.

Dokumentarni film obuhvaća razdoblje od legendarne Hanžekovićeve pobjede nad Grkom Mantikasom do danas, a u filmu govori više od 20 sudionika, od Luciana Sušnja i Đurđe Fočić Šourek, preko Asafe Powella, Dawn Harper Nelson, Davida Olivera, Blanke Vlašić i Sandre Perković, pa do – Ćire Blaževića! Bogata arhivska građa pokriva mitinge od 50-ih godina prošlog stoljeća do današnjeg Hanžeka, uključujući i neke od najvažnijih događaja u povijesti mitinga, poput rekorda Blanke Vlašić, Usaina Bolta i najboljih svjetskih bacača kugle.





“Izuzetno mi je drago da je miting opstao jer atletika je prije svega građanski sport, osnova svih sportova. A posvećena Borisu, njemu u čast, ona može biti primjer svima. S time se moramo ponositi, premda je početkom 1990-ih godina čak bilo jedno vrijeme kad sam se dosta morao boriti da se miting održi, jer se htjelo zatomiti Borisovo ime. Govorilo se kako nije dobro da se održava miting u ime nekoga tko je poginuo u Jasenovcu”, rekao je na predstavljanju filma Marijan Hanžeković, nećak Borisa Hanžekovića i donator mitinga.

Direktorica mitinga Ivana Brkljačić uručila je zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću priznanje za izniman doprinos razvoju Hanžekovićeva memorijala, a Bandić je posebno priznanje uručio Ervinu Srpu, prvom pobjedniku utrke na 110 metara prepone 1951. i 1952. godine.

Uz navedene, među brojnim osobama iz javnog života Zagreba i Hrvatske premijeri su nazočili i Tomislav Madžar, izaslanik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Ivica Lovrić, Ćiro Blažević, glavni tajnik Hrvatskog kluba olimpijaca Damir Škaro, Anamarija Bujas Čelan, Klaudija Bubalo, Marija Anzulović, Hrvoje Sep i drugi.

Film je nastao u produkciji IAAF World Challenge mitinga Zagreb, AK Dinamo-Zrinjevca i Hrvatske radiotelevizije, redateljski ga potpisuje Milo Ostović, a scenarist je Marin Šarec.