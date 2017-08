SANDRA OTVORILA DUŠU: ‘Nakon svega što sam dala za Hrvatsku, ti imaš meni obraza reći nešto’

Najbolju hrvatsku atletičarku Sandru Perković danas očekuju kvalifikacije bacanja disska na Svjetskom prvenstvu u Londonu. Sandra baca u prvoj skupini od 11.10 sati, a tekstualni prijenos možete pratiti na Net.hr-u.

Norma za plasman u finale iznosi 62.50 metara, što za 27-godišnju Zagrepčanku ne bi trebao biti problem. Na nedavnom mitingu u Bellinzoni Perković je popravila osobni i državni rekord hicem od 71.41 m što je najbolji ovosezonski rezultat u svijetu. Jasno je stoga da je Sandra u Londonu glavna favoritkinja za zlato bez kojeg je neočekivano ostala prije dvije godine u Pekingu. Bolja je tada bila Kubanka Denia Caballero koja bi joj i sada trebala biti najveća suparnica, uz još jednu Kubanku Yaime Perez koja je ove sezone bacala 69.19 m.

SANDRA JE SPREMNA VRATITI ONO ŠTO JOJ PRIPADA: ‘Ovaj stadion i ja smo povezani, emocije su ovdje posebne’

Izgubila 8 kilograma

Sandra je u novu sezonu ušla s vidljivo manjim brojem kilograma. Iako joj, sudeći po hicu iz Bellinzone, to nije previše naštetilo, bilo je mišljenja da će s novom linijom patiti njezini rezultati što je našu atletičarku itekako pogodilo.



“Da, promijenila sam se, u odnosu na Igre u Riju imam 8 kilograma manje. Isto kao i u odnosu na prošli SP u Pekingu. Ali najveća je razlika u odnosu na SP 2013. u Moskvi, tamo sam bila najbaždarenija. Tamo sam imala 93-94 kile. Ma, znate što je s tim mojim kilogramima jedino važno i da to konačno riješimo. Ne smijem pasti ispod 80 kg, ali u ovom trenutku, s ovim kilogramima se bolje osjećam, zdravije se hranim, bolje se odmaram, kao žena sam zadovoljnija, a to je isto bitna stvar. Moraš biti sam sa sobom zadovoljan, iako, voljela sam se ja u svim svojim verzijama”, kroz šalu je ispričala Sandra u razgovoru za Sportske novosti.

“Tih 71.41 nije bilo nešto što je meni i Edisu dalo potvrdu da smo na dobrom putu. Mi smo znali što radimo. Više je to bilo da ne slušam po ulici ‘joj što ti je, skinula si kilograme’, ‘gotovo je’, ‘jesi li ti bacačica ili što’, ‘što je bacala, bacala je’, ‘više ništa od nje’… Kad sam to bacila, više ne pričaju ništa. Ma, ne diraju mene ti komentari, samo, ne smijem im odgovoriti, onda me to pojede. Da, ja sam skinula kilograme, ali nemoj me osuđivati, pitaj zašto sam to napravila jer nisi najpametniji na svijetu. Da sam i izgubila toliko kilograma i da bacam disk 63 metra, nakon svih mojih rezultata koje sam dala za Hrvatsku, ti imaš meni obraza reći nešto”, dodala je dvostruka olimpijska pobjednica.