SANDRA PERKOVIĆ ZA NET.HR OTVORILA DUŠU: ‘Kad dođe kraj, popet ću se na pozornicu i reći – hvala društvo, to je bilo sve od mene’

Sandra Perković, Tin Srbić, vaterpolska reprezentacija i samostrelska reprezentacija na ‘Štefanje’ proglašeni su najboljima u 2017. godina u 66. izboru Sportskih novosti.

Bila je ovo još jedna sportska godina iz snova. Za Sandru Perković sigurno. Vladarica diska, hrvatska rekorderka u godini na izmaku osvojila je zlato na Svjetskom prvenstvu u Londonu, Dijamantnu ligu, a 2016. na OI u Riju, tako objedinivši naslove prvakinja.

Prilikom primanja nagrade za najbolju sportašicu, svoju šestu u izboru SN-a, Sandra je ponosno kazala:

“Ova 2017. godina mi je bila godina iz snova, vratila sam naslov svjetske prvakinje u Hrvatsku, objedinila sam sve tri titule. Volim ovo što radim i kada ispuniš svoj cilj nema sretnije osobe. Dok god bude tako, tu ćete me gledati, mlada sam, imam tek 27 godina. Što se tiče iduće godine, ništa neću obećavati, želim biti ona prava kada dođem na EP”, rekla je nasmijana Sandra.

‘Volim ono što radim’

Malo kasnije imali smo priliku i porazgovarati s njom…

“Vidim da me novinari jako vole, kad ih je toliko glasalo za mene”, u šali nam je kazala simpatična Sandra Perković, spremajući poklone i trofej. Na naše pitanje otkud toliko motivacije nakon što je sve osvojila, istaknula je:

“Jednostavno, volim ono što radim. To ne može raditi puno ljudi. Želim iskoristiti taj svoj dar, želim ispuniti ono što mislim da je namijenjeno meni, da meni pripada… Na meni je samo da treniram, da uživam u onom što radim, a onda rezultati sami dolaze. Mislim da se nisam zadovoljila daljinom koju ja želim prebaciti. Daljina je mala tajna mene i moga tima. Želim samo reći jedno. Kad dođe kraj moje karijere, popet ću se na pozornicu i reći ‘hvala društvo to je bilo sve od mene'”, dala je do znanja Perković, na trenutak zastala i u potpunosti nam se otvorila…

‘Sretna sam kad nosim hrvatski dres, kad nastupam za svoju zemlju’

“Sretna sam kad nosim hrvatski dres, kad nastupam za svoju zemlju. Rođena sam ovdje, imala sam tijekom karijere poziva iz drugih država, ali niti u jednom trenutku nisam niti pomislila ne nastupati za Hrvatsku. Volim ovu zemlju, volim se natjecati za nju, veliki sam domoljub. Najviše bi se htjela zahvaliti na dobrim rezultatima svojoj mami koja me napravila kakvu jesam. Čovjeka kojeg ste vi danas izabrali za najbolju sportašicu 2017. Ona je veliki motivator i veliki pokretač svih mojih događanja u životu, veliki mi je oslonac u životu. S njom se nikad nisam bojala, naučila me biti jakom. Naučila me puno toga pozitivnog koje ja nastojim primjeniti u svojoj karijeri i životu općenito. Iz toga se i vide rezultati”.

Sandra je već započela pripreme za Europsko prvenstvo 2018. u Berlinu.

“Želja nadolazećeg ljeta mi je biti najbolja u kolovozu. Ne želim govoriti o nikakvim rezultatima, ne želim govoriti o nikakvim medaljama, želim samo tamo doći spremna, kao što sam bila spremna ove godine. I naravno zdrava. Zdravlje je najbitnije. I onda uživati u stadionu na kojem sam 2009. godine nastupila na svjetskoj seniorskoj sceni i ušla u finale kao najmlađa finalistica svjetskih prvenstava. A čime ću vas pridobiti? Ja se iskreno nadam da sam vas davnih dana pridobila i da ću uspjeti ostvarivati kontinuitet. Pa sad samo ovo postojeće održavam”.

U lovu na Janicu

Stajala je pored Janice Kostelić, legendarne bivše skijašice koja je osam puta dobivala nagradu. Sljedeće godine Sandra, ako ju ponovno osvoji, dolazi na -1.

“Rekla sam joj na proglašenjima HOO-a da joj se divim. Uvijek sam, u ovo doba, gledala proglašenja i svaki puta je Janica osvajala. Kad je pobjeđivala, išli smo svi na trg kako bi joj se poklonili. Skandirali smo joj kad je dolazila s Olimpijskih igara. I onda se u tvom životu dogodi da dođeš u priliku biti barem malo poput nje. U izborima HOO-a i SN-a. Puno je sportova, Hrvatska je sve bolja u svim sportovima, biti tu šest godina za redom, znajući da in ona ima osam i da ste na korak tome, to mi je isto veliki dodatni motiv”, zaključila je Sandra Perković.