SAD POČINJE ONO – PRAVO: Hrvatska u četvrtfinalu protiv giganta! ‘Podjednake su jačine jedni i drugi’

‘Osnovni cilj, direktan plasman u četvrtfinale, je ispunjen, a naša je igra dobra i prepoznatljiva’, zadovoljno je ustvrdio izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak nakon što je njegova momčad grupni dio natjecanja završila uvjerljivom 16-6 pobjedom protiv Japana i time osigurala četiri dana za odmor i pripremu četvrtfinalnog dvoboja.

“Odigrali smo tri vrlo, vrlo dobre utakmice, izuzev prve dvije četvrtine protiv Rusije, a i to je odlično došlo u pripremi ove utakmice. Bilo je dobro da smo imali i jednu stresniju utakmicu. Nije dobro da u grupnoj fazi imate tri lakše utakmice. Odgovorili smo u sve tri utakmice izvrsno. Igra je dobra, prepoznatljiva i daje nam za pravo vjerovati da idemo našim putem”, konstatirao je izbornik.

Japanci pokazali da mogu biti ‘nagazna mina’

Japanci su uvjerljivom pobjedom protiv reprezentacije SAD-a pokazali da mogu biti “nagazna mina”, ali Hrvatska je odličnom igrom deaktivirala potencijalnu opasnost.

“Drago mi je da smo ušli u ovaj meč bez kalkulacija, sto posto, i da je toliko nadmoćno završilo”, istaknuo je Maro Joković.

“Japan može biti dosta neugodna ekipa, ako uđeš u njihov ritam. Vidjeli smo kako su Amerikanci završili, izgubili osam razlike. Svi su to gledali kao neko čudo, a jedino tako može završiti, ako uđeš u njihov ritam. Mi smo se od početka pripremili za to i na kraju se vidjela naša kvaliteta u odnosu na njih. Ovo je realan omjer naših snaga”, rekao je Loren Fatović koji je s tri pogotka bio u skupini najefikasnijih igrača na ovoj utakmici u kojoj su još bili Sandro Sukno, Maro Joković i Luka Lončar.

Zacrtano – ostvareno

“Zacrtali smo tri pobjede u skupini, to smo i ostvarili. To je najbitnije, da momčad pobjeđuje, a ostalo, tko daje golove, tko kako igra, to je stvarno nebitno”, istaknuo je Lončar.

Hrvatska se u prve tri utakmice mučila samo s Rusijom, ali primjetna je uzlazna putanja forme naših vaterpolista.

“Sama forma bi trebala biti tempirana tako da ide put gore. Tako smo se spremali, tako radili i nadam se da će tako i biti”, rekao je Anđelo Šetka te dodao:

“Nijedna utakmica na svjetskom prvenstvu nije lagana. U grupnoj fazi imaš pravo na popravak, ako negdje zezneš. Sad više nema prava na popravak. Znamo što nas čeka.”

Jedino što još ne znaju ime suparnika, ali će, prema svemu sudeći, to biti reprezentacija Mađarske ili Italije.

S Talijanima Barakude imaju negativan omjer ove godine

“Mađari igraju pred domaćom publikom, što je dodatni motiv za njih. Što se tiče Talijana, imamo negativan omjer s njima ove godine. Dosta su prgava, bezobrazna momčad, sa njima nikad ne znaš što možeš očekivati. Podjednake su jačine jedni i drugi, svejedno je tko god da dođe”, tvrdi Maro Joković, a Luka Lončar je ponudio pobjednički recept:

“Moramo se spremiti za četvrtfinale i odigrati kao prvu i treću u skupini, a ne kao drugu, ako želimo uspjeh.”

Osvajanjem prvog mjesta u skupini hrvatski su vaterpolisti izborili četiri dana za odmor i pripremu za sljedećeg suparnika, koji će u tom razdoblju morati odigrati još jednu utakmicu u osmini finala. Četvrtfinalni dvoboji Svjetskog prvenstva u Budimpešti na rasporedu su u utorak, 25. srpnja.