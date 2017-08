RAZOČARANJU U SRBIJI NEMA KRAJA: ‘Četiri godine smo se ovoga bojali i onda se dogodi u najgorem trenutku’

Veliko razočaranje i dalje vlada u Srbiji nakon što je Ivana Španović na doista nevjerojatan način ostala bez medalje u skoku u dalj na Svjetskom atletskom prvenstvu u Londonu.

Španović je uoči posljednjeg skoka u finalu bila na četvrtom mjestu, a onda je poletjela preko sedam metara. Barem se tako činilo. No, onda je uslijedio šok: izmjeren joj je skok od 6.91 m i ostala je na četvrtom mjestu.

‘Oka nismo sklopili’

Objašnjenje čudne situacije je glasilo da se prilikom doskoka Ivani Španović odvojio donji dio zakačenog broja na dresu, a sudac je izmjerio taj trag, najmanje deset centimetra kraći od mjesta gdje je njezino tijelo dodirnulo pijesak. Srbi su se žalili, ali pomoći nije bilo.

Dan kasnije se oglasio i Ivanin trener Goran Obradović koji je priznao da je iza njega neprospavana noć.

“Iskreno, oka nismo sklopili te večeri jer ovo stvarno boli. Nažalost, ono čega smo se pribojavali posljednje tri ili četiri godine, dogodilo nam se u najgorem mogućem trenutku! Jedini naš strah bio je da nam broj na opremi ne ukrade medalju i na kraju, eto… Pazite, baš da bismo se osigurali da do toga ne dođe, posljednjih godina uvijek sam joj ja kačio broj. Uvijek sam stavljao ne tri, nego šest ziherica. Tako sam napravio i ovaj put. Međutim, iako smo vidjeli da joj se broj podrapao, nisam mogao reagirati jer je Ivana bila pet metara daleko od mene, a ja joj nisam mogao nikako prići. Na kraju, taj broj se nije praktički ni otkačio, on se podrapao i ostavio nekakav trag. Ostalo, nažalost, znate”, rekao je Obradović za Blic.

‘Odredili trag od oka’

“Ja sam cijelo vrijeme bio u sobi u kojoj se donosila odluka. Pazite, nitko od sudaca nije mogao sa sigurnošću reći – evo traga. Oni su od oka odredili da je on na 6.91 i to je to. Mi smo odmah podnijeli žalbu, ali oni su presudili da konačnu odluku donesu nakon gledanja video snimke, a ne nakon video-mjerenja.”

Dodao je ipak da ne vjeruje ni u kakve teorije zavjere.

“Nije teorija zavjere i to jasno želim reći. Sve je jasno, broj se po pravilima računa kao dio tijela i to je to. Kao što oni nisu mogli dokazati jasan trag, mi nismo mogli dokazati ni da ga nema”, poručio je Obradović.