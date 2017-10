TKO JE TIN SRBIĆ, NOVI SPORTSKI JUNAK NACIJE? Razmišljao je o odustajanju od gimnastike, a u vezi je s lijepom hrvatskom olimpijkom

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić (21) sinoć je osvojio na SP-u u Montrealu naslov svjetskog prvaka na preči, što je ujedno i najveći uspjeh u povijesti hrvatske gimnastike.

Srbić je u kvalifikacijama bio ukupno treći, a u svom premijernom nastupu na SP-u 21-godišnji Zagrepčanin je došao do nevjerojatnog uspjeha. Tin je u kvalifikacijama odradio vježbu za ocjenu 14.366, a u finalu je bio još bolji (14.433) i to mu je donijelo uvjerljivo zlato ispred Nizozemaca Epke Zonderlanda (14.233) i Barta Deurlooa (14.200).

Član zagrebačkog kluba “Hrvatski sokol” ostavio je iza sebe europskog prvaka Švicarca Pabla Braeggera i još nekolicinu puno iskusnijih protivnika te je priredio veliko iznenađenje na preči. Hrvatska gimnastika je dosad na svjetskim prvenstvima osvojila samo jednu medalju i to Marija Možnika koji je 2014. godine bio brončani, također na preči.

Preko noći došao u fokus hrvatske sportske javnosti i pisanja domaćih medija

Tako je Tin Srbić doslovno preko noći došao u fokus hrvatske sportske javnosti i pisanja domaćih medija. Dobar dio vas zasigurno se pita tko je Tin Srbić? Radi se o gimnastičaru koji je počeo trenirati s četiri godine, zbog bolesti oca morao je brzo odrasti, a svjetski gimnastički prvak na preči jedan je od najboljih studenata strojarstva.

Kad je imao tek navršenih 13. godina, krajem 2009. u Nedelišću je bio najveća zvijezda. Osvojio je sedam zlata, uzeo je sve što je mogao u konkurenciji mlađih juniora na prvenstvu Hrvatske. Bio je najbolji u višeboju i svim ostalim spravama u finalu. I tad su mnogi zapamtili dečka, koji će osam godina kasnije postati i svjetski seniorski prvak na preči – kraljevskoj gimnastičkoj disciplini.

“S četiri godine prvi sam put ušao u gimnastičku dvoranu. Odveo me otac koji je poznavao jednog trenera. Prve dvije godine trenirao sam u podrumu, u maloj dvorani Sokola, no to je bila još uvijek igra. Međutim, treneri su primijetili moj potencijal i prebacili me u glavnu dvoranu”, rekao je zagrebački gimnastičar čije riječi prenosi 24 sata.

U početku trenirao višeboj

Tin Srbić u početku je trenirao višeboj, no posljednje četiri godine više se usredotočio na preču. Kao i svi gimnastičari i on je puno puta padao i ozljeđivao se.

“Posljednji put ozbiljnije sam se ozlijedio kada sam imao šest godina. Slomio sam desnu ruku”, rekao je Srbić koji je u vezi s hrvatskom gimnastičarkom i najmlađom hrvatskom olimpijkom u Riju Anom Đerek. I sam će reći da mu je puno lakše imati uza sebe nekoga tko razumije kroz što sve prolazi.

“Nije joj lako gledati me, uvijek, drhti, ponekad i plače”, kaže Tin koji, iako još mlad, je spoznao puno toga o ženama. Kaže kako razumjeti žene nije misterij. Isto tako, u životu mu nije bilo lako. Naime, zbog bolesti oca ponekad mu gimnastika nije bila u prvom planu. Razmišljao je nerijetko i odustajanju od gimnastike. Međutim, uvijek je pronašao motiv da nastavi trenirati.

“Sjetim se da ima puno ljudi kojima želim pokazati da su u krivu”, objasnio je Tin.