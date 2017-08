PRISJETITE SE NAJSPEKTAKULARNIJE UTRKE U POVIJESTI: Dan kada je Usain Bolt zacementirao status legende

Na današnji dan prije osam godina ispisana je posebna stranica sportske povijesti. Usain Bolt je istrčao najbržih 100 metara ikada i postavio svjetski rekord koji je i danas na snazi.

Godinu dana ranije Bolt je iskočio u prvi plan i napravio prvi korak prema onome što će postati u razdoblju koje je slijedilo – legenda. Na mitingu u New Yorku je prvi put istrčao svjetski rekord na 100 metara, ali bila je to samo najava ‘eksplozije’ na Olimpijskim igrama u Pekingu gdje je osvojio zlatne medalje i na stotki (zanimljivo, također 16. kolovoza) i na dvostruko dužoj dionici. Pritom je u obje discipline srušio svjetski rekord: na 100 metara je on iznosio 9.69 sekundi, a na 200 metara 19.30.

POSLJEDNJI UDAR MUNJE: Usain Bolt se prepun emocija oprostio od navijača: ‘Beskrajna ljubav…’

Bljesnuo i četiri dana kasnije

Vrhunac forme jamajčanski je atletičar ipak dosegnuo godinu dana kasnije na Svjetskom prvenstvu u Berlinu. Tog 16. kolovoza 2009. na rasporedu je bila finalna utrka na 100 metara, utrka koja će na kraju ući u povijest. Bolt je u cilj utrčao u vremenu 9.58 sekundi i postavio rekord koji, kako se sada čini, neće tako brzo biti srušen. Ostavio je iza sebe Amerikanca Tysona Gaya (9.71) i svoga sunarodnjaka Asafu Powella (9.84) koji, unatoč sjajnim rezultatima, nisu bili ni blizu zlata.



Munja je udarila i četiri dana kasnije. Tada je u finalu istrčao 200 metara za 19.19 sekundi što je također i dalje važeći svjetski rekord.

Legendu Bolta posljednji smo put na stazi na velikom natjecanju gledali ovaj mjesec. Oproštaj na Svjetskom prvenstvu u Londonu nije bio kao iz bajke jer je na 100 metara bio treći, a u štafeti 4×100 m se morao povući zbog ozljede, ali to nimalo nije potamnilo njegov sjaj i status jednog od najvećih atletičara i sportaša uopće u povijesti.