PRED NAMA JE LUDA SPORTSKA GODINA: Dalićevi Vatreni na ispitu generacije, kauboji love postolje, Perković ima poseban izazov

Sportska sezona ispred nas prepuna je uzbuđenja.

Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji i Zimske olimpijske igre u korejskom Pjongčangu svakako su dva globalno najznačajnija sportska događaja u 2018. godini, a hrvatski će sportaši nastupiti i na još niz svjetskih i europskih prvenstava u raznim sportovima, dok će naša zemlja već u siječnju biti domaćinom Europskog prvenstva za rukometaše.

PROLAZAK SKUPINE MINIMALNI CILJ NOGOMETNE REPREZENTACIJE

S velikim nestrpljenjem očekivali smo ždrijeb Svjetskog nogometnog prvenstva koji će se od 14. lipnja do 15. srpnja održati na 12 stadiona u 11 ruskih gradova. Kuglice su na ždrijebu u Kongresnoj palači u Kremlju Hrvatsku smjestile u skupinu D u kojoj je prvi nositelj i nominalno najjača reprezentacija Argentina, a tu su još Nigerija i “stari znanac” Island.

Hrvatska će u prvom kolu 16. lipnja u Kalinjingradu igrati protiv Nigerije, u drugom kolu snage će odmjeriti protiv Argentine 21. lipnja u Nižnji Novgorodu, dok će u trećem kolu igrati 26. lipnja u Rostovu na Donu protiv Islanda.

Dvije reprezentacije izborit će plasman u osminu finala i to je minimalni cilj koji bi, po vrijednosti igrača, odabranici izbornika Zlatka Dalića trebali ostvariti.

Bit će to peto svjetsko prvenstvo za Vatrene koji su u premijernom nastupu 1998. godine u Francuskoj osvojili treće mjesto. Međutim, na iduća tri SP-a u Japanu i Južnoj Koreji (2002.), Njemačkoj (2006.) i Brazilu (2014.) nismo prošli skupinu, dok se u Južnu Afriku 2010. nismo niti plasirali.

BEZ JANICE I IVICE TEŠKO DO ODLIČJA NA ZOI

Od 9. do 25. veljače u južnokorejskom gradu Pjongčangu, ali i u Gangneungu te Jeongseonu, održat će se natjecanja na 23. ZOI na kojima će se 6000 sportaša iz 90-ak zemalja, a među kojima i desetak hrvatskih sportaša, natjecati u sedam sportova i 15 sportskih grana.

Hrvatska se, kao mediteranska zemlja, može pohvaliti da je do sada na ZOI-ju osvojila 11 medalja pri čemu četiri zlata, šest srebrnih te jednu brončanu medalju. Međutim, deset medalja su osvojili Janica i Ivica Kostelić koji sigurno neće nastupiti u Koreji, a osvajač brončane medalje sa ZOI u Vancouveru biatonac Jakov Fak u Pjongčangu će se natjecati pod slovenskom zastavom pa će naši olimpijci u dalekoj Koreji biti zadovoljni sa svakim plasmanom u drugu vožnju ili ako se nađu među prvom polovinom sportaša koji uspiju proći kroz cilj.

RUKOMETAŠI NAJAVLJUJU POHOD NA POBJEDNIČKO POSTOLJE

Hrvatska će od 12. do 28. siječnja biti domaćinom Europskog rukometnog prvenstva. Pod vodstvom povratnika Line Červara, naši će rukometaši tražiti put prema jedinom zlatu koje im nedostaje u kolekciji. U prvom krugu Hrvatska će u Spaladium Areni hvatati što bolju poziciju za nastavak natjecanja. Splitski dio će otvoriti utakmicom protiv Srbije 12. siječnja. Dva dana poslije čeka ih Island, a 16. siječnja će zaključiti prvi krug utakmicom protiv Švedske.

U drugi krug plasirat će se tri reprezentacije i sa sobom prenijeti bodove osvojene u protiv suparnika s kojima nastavljaju natjecanje. U drugom dijelu grupne faze natjecanja Hrvatska će igrati u Areni Zagreb od 18. do 24. siječnja, a sljedeća tri suparnika dolaze iz B skupine u kojoj su Francuska, Bjelorusija, Norveška i Austrija.

Dvije najbolje reprezentacije iz tog dijela natjecanja izborit će mjesto u polufinalu. Polufinalni dvoboji su na programu 26. siječnja, a ime novog europskog prvaka doznat ćemo 28. siječnja u zagrebačkoj Areni. Naslov prvaka brani Njemačka.

Hrvatska je prije dvije godine u Poljskoj došla do treće bronce na europskim prvenstvima, s kojih naši rukometaši imaju i dva srebra osvojena 2008. i 2010. godine.

Hrvatska je prva država koja je po drugi put dobila domaćinstvo Europskog prvenstva, ali sjećanja na 2000. godinu nisu blistava. Generacija ‘zlatnih’ s OI 1996. u Atlanti nije uspjela doći ni do polufinala, a poraz u utakmici za 5. mjesto od Slovenije ostavio je naše rukometaše bez prilike da na OI 2000. u Sydneyju brane olimpijsko zlato.

VATERPOLISTI U BORBI ZA NOVO ODLIČJE NA SP

Nakon što su nas 2017. razveselili osvajanjem naslova svjetskih prvaka u Budimpešti od naše vaterpolske reprezentacije i na Europskom prvenstvu, koje će se od 14. do 28. srpnja održati u Barceloni, očekujemo da se nađe među četiri momčadi koje će se u polufinalu nadmetati za jedno od odličja.

Hrvatski vaterpolisti ne moraju igrati dodatne kvalifikacije za plasman na završnicu EP-a jer su to pravo stekli temeljem plasmana na prošlom EP u Beogradu gdje su plasman u završnicu, uz Hrvatsku osigurale i reprezentacije: Srbije, Mađarske, Crne Gore, Španjolske, Italije, Grčke i Rusije i upravo među tim reprezentacijama treba tražiti kandidate za medalje.

Odabranici izbornika Ivice Tucka odlično su pokriveni na svim pozicijama, posebno na centru gdje se aktualnim svjetskim prvacima Luki Lončaru i Ivanu Krapiću sada pridružio i Ivan Vrljić, a jedinu glavobolju izborniku moglo bi predstavljati još uvijek nedefinirano zdravstveno stanje našeg kapetana i službeno najboljeg vaterpolista svijeta Sandra Sukna oko čijeg srca najpoznatiji svjetski kardiolozi imaju podijeljena mišljenja. Dok jedni tvrde da bez posljedica može nastaviti sa igranjem vaterpola drugi smatraju da veliki tjelesni napori mogu biti pogubni za njegovo zdravstveno stanje.

NOVI NAPAD TENISAČA NA DAVIS CUP

Rujanskom pobjedom u Kolumbiji hrvatska Davis Cup reprezentacija izborila je svoje mjesto u Svjetskoj skupini, a njezin vođa Marin Čilić najavio je u prosincu da će cijele godine biti na raspolaganju izborniku Željku Krajanu. Budu li u kompletnom sastavu, a to znači i sa ‘odmetnutim’ Bornom Ćorićem, naši tenisači će imati priliku za još jedan veliki rezultat.

U 1. kolu Hrvatska će u Osijeku ugostiti Kanadu od 2. do 4. veljače, a za podlogu je izabrana zemlja. Prođu li Kanađane, naši će tenisači biti domaćini i u četvrtfinalu, u kojem ih ždrijeb vodi na pobjednika dvoboja Kazahstan – Švicarska. Hrvatska bi bila domaćin i u mogućem polufinalnom dvoboju, gdje su potencijalni suparnici SAD, Srbija, Belgija i Mađarska.

SANDRA PERKOVIĆ IDE PO PETU EUROPSKU TITULU

Najveće atletsko natjecanje u 2018. godini je Europsko prvenstvo kojem će od 7. do 12. kolovoza domaćin biti Berlin. Tamo će Sandra Perković pokušati peti put zaredom osvojiti naslov europske prvakinje. Tijekom sezone ‘kraljica diska’ će formu testirati na natjecanjima Dijamantne lige, koju je osvojila u šest posljednjih izdanja.

Bacači će biti glavne uzdanice hrvatske atletike i u ovoj sezoni. Ludbrežanka Sara Kolak će u bacanju koplja pokušati naslovu olimpijske pobjednice dodati i europsko zlato. Prije dvije godine u Amsterdamu je osvajanjem europske bronce pokazala da se može nositi s najboljim svjetskim bacačicama.

Brončani sa Svjetskog prvenstva u Londonu, bacač kugle Stipe Žunić u Berlinu će pokušati doći do prvog kontinentalnog odličja. Filip Mihaljević bit će drugi hrvatski adut u toj disciplini. Također, od 1. do 4. ožujka u Birminghamu se održava Svjetsko dvoransko prvenstvo na kojem će Mihaljević braniti broncu iz Portlanda 2016. U 2018. godini trebao bi se dogoditi i dugo očekivani povratak na zaletište hrvatske “kraljice visina” Blanke Vlašić.

TIN SRBIĆ U DOHI BRANI SVJETSKO ZLATO

Tin Srbić je gotovo preko noći postao glavna hrvatska gimnastička zvijezda osvajanjem naslova svjetskog prvaka na preči u Montrealu. Pred njim je godina dokazivanja u kojoj će veliki izazov biti obraniti osvojeno na Svjetskom prvenstvu u Dohi od 25. listopada do 3. studenog. Prije toga će od 2. do 12. kolovoza u Glasgowu pokušati na kontinentalnoj razini pokušati doći do odličja.

Iako su sjajnim Tinovim nastupom malo pali u drugi plan, nema sumnje da će i dosadašnje perjanice Filip Ude, Robert Seligman, Marijo Možnik, uz sve boljeg prečaša Antona Kovačevića i konjaša Matiju Barona, činiti snažnu reprezentaciju od koje se mogu očekivati nastupi u finalima na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima.

BRAĆA SINKOVIĆ I DAMIR MARTIN IDU PO NOVE NASLOVE

Prijelaz iz dvojca na pariće u dvojac bez Martinu i Valentu Sinkoviću donio je nove izazove i mogućnost za novo dokazivanje da im u svijet veslanja nema ravnih. Na Svjetskom prvenstvu u Sarasoti osvojili su ‘samo’ srebro pa imaju dodatni motiv za 2018. godinu koja donosi Europsko prvenstvo u Glasgowu od 2. do 5. kolovoza te Svjetsko prvenstvo u Plovdivu od 9. do 16. rujna.

Na istim će natjecanjima Damir Martin pokušati vratiti naslov europskog prvaka u samcu i pokušati osvojiti svoju prvu samostalnu medalju na svjetskim prvenstvima.

JEDRILIČARI U LOVU NA OLIMPIJSKE NORME

Hrvatski jedriličari će od 30.srpnja do 12. kolovoza nastupiti na ISAF Svjetskom prvenstvu svih olimpijskih klasa u danskom gradu Aarhusu, koje je ujedno i prva prilika za osiguranje norme za Olimpijske igre u Tokiju. Stolnotenisače krajem travnja očekuje Svjetsko prvenstvo u švedskom gradu Halmstadu.

Od multisportskih natjecanja u lipnju se u španjolskom gradu Tarragoni održavaju Mediteranske igre, a u listopadu u Buenos Airesu Olimpijske igre mladih.