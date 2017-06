POČINJE BICIKLISTIČKO LUDILO: Može li tko detronizirati Froomea, na startu i Kišerlovski i Đurasek?

U subotu će pojedinačnim kronometrom u dužini od 14 kilometara u Duesseldorfu započeti 104. izdanje najveće svjetske biciklističke utrke ‘Tour de Francea’, a na put dugačak 3516 kilometara podijeljen u 21 etapu krenut će i oba hrvatska vozača koji su članovi ‘WorldTour’ momčadi – Robert Kišerlovski (Katjuša) i Kristijan Đurasek (UAE Emirates).

Đuraseku će ovo biti četvrti uzastopni nastup na “Touru”, dok će Kišerlovski po treći put startati na “Grande Boucleu”, nakon 2012. i prošle godine.

U dosadašnja tri nastupa na “Touru” Đurasek je prvenstveno imao zadatak pomagati svom momčadskom kapetanu i po mogućnosti ulaziti u bjegove kako bi ostvario što bolji etapni plasman. Najbolji rezultat ostvario je u 17. etapi prošlogodišnjeg “Toura” kada je bio četvrti, dok je u ukupnom redoslijedu završavao redom kao 46., 76. i 51.

I ove godine Đurasek će imati sličnu ulogu s obzirom da njegova momčad mnogo očekuje od talentiranog 25-godišnjeg južnoafričkog penjača Louisa Meintjesa, koji je lani zauzeo osmo mjesto.



Kišerlovski pokazao odličnu formu

Kišerlovski, koji je u posljednjem tjednu ovogodišnjeg “Gira d’Italia” pokazao odličnu formu u brdima pomažući svom kapetanu u toj utrci, Rusu Ilnuru Zakarinu, na “Tour” dolazi kao najbolji vozač Katjuše kada je u pitanju borba za što bolji ukupni plasman.

No, iako će imati potpunu slobodu voziti za sebe, a samim time i veliku priliku ostvariti mnogo bolji plasman od 58. mjesta prošle godine, Kišerlovski neće moći računati na veliku pomoć kolega jer će momčad biti orijentirana na etapne pobjede u ravničarskim etapama sa svojim odličnim sprinterom Norvežaninom Alexanderom Kristoffom. Usto, veliki cilj je i pobjeda u prvoj etapi i uzimanje prve “žute” majice na utrci s obzirom da Katjuša u svojim redovima ima aktualnog svjetskog prvaka u vožnji na kronometar, koji će usto u subotu voziti i na domaćem terenu, Nijemca Tonyja Martina.

Ostao još samo kronometar i to u dužini od 22.5 km

Osim uvodnih 14km u Duesseldorfu, vozači će tijekom ovogodišnjeg “Toura” voziti još samo jedan kronometar i to u dužini od 22.5 km u pretposljednjoj, 20. etapi u Marseilleu, dok će na svom putu posjetiti svih pet planinskih lanaca koji se prostiru Francuskom. Uz Pireneje i Alpe, koji se nalaze na itinereru svakog “Toura”, organizatori su po prvi put nakon 1992. godine uspjeli na rutu uvrstiti i etape u Vosgesu, Juri i Središnjem masivu. Iako bi se po tim podacima dalo zaključiti kako ovogodišnja ruta favorizira penjače, to ustvari nije slučaj jer će samo tri etape završiti na vrhu uspona – peta na La Planche des Belles Filles (Vosges), 12. na Peyragudes (Pireneji) i 18. na Izoardu (Alpe) pa će najviše izgleda za pobjedu imati svestrani vozači.

Za najvećeg favorita za ukupnu pobjedu i ove godine slovi branitelj naslova i trostruki pobjednik “Toura”, 32-godišnji Britanac Chris Froome (Sky) iako ovoga proljeća nije pokazao tako dobru formu kao ranijih sezona. Primjerice, na utrci “Criterium du Dauphine”, koja se održava sredinom lipnja i služi kao posljednja provjera forme pred “Tour”, a koju je osvajao 2013., 2015. i 2016. godine, odnosno svake godine kada je slavio i na “Touru”, Froome je zauzeo četvrto mjesto.

Afera u momčadi Sky

Njegovu pripremu za ovogodišnji “Tour” poremetila je i afera vezana za njegovu momčad Sky, odnosno navodi u medijima kako su vozači te momčadi, a među njima i Froome, koristili doping i to pod krinkom uzimanja “medicinski opravdanih sredstava”. Ipak, Froome će uz sebe imati sjajne pomagače, Španjolce Mikela Landu, Mikela Nievea, Britanca Gerainta Thomasa i Kolumbijca Sergija Henaoa.

Kao i na posljednja dva izdanja “Toura”, najveći Froomeov konkurent bit će 27-godišnji Kolumbijac Nairo Quintana (Movistar), drugoplasirani iz 2013. i 2015. i treći s prošlogodišnjeg “Toura”. Quintana je ove godine imao cilj osvojiti obje najveće svjetske utrke, “Giro” i “Tour”, no u tome neće uspjeti jer je na “Giru” završio kao drugi sa 31 sekundom iza Nizozemca Toma Dumoulina. Quintana je tijekom tri tjedna u svibnju u Italiji vodio iscrpljujuću bitku ne samo s Dumoulinom, već i s Nibalijem, Pinotom i Zakarinom, pa je upitno je li se uspio dovoljno oporaviti za još jednu trotjednu torturu.

Za razliku od ranijih godina, kada je lipanj provodio u rodnoj Kolumbiji, Quintana je ove godine odlučio ostati u Europi i trenirati na usponima u Alpama gdje će se voziti ključne etape “Toura” u trećem tjednu. I Quintana će na raspolaganju imati vrhunske suvozače u španjolskom veteranu Alejandru Valverdeu, Kostarikancu Andreyu Amadoru i sunarodnjaku Carlosu Betancouru.

Porte, Majku, Furglsang i Aru favoriti

Prema formi prikazanoj u posljednje vrijeme među favorite za ukupnu pobjedu treba uvrstiti i Australca Richiea Portea (BMC), Poljaka Rafala Majku (BORA), te dvojac iz Astane Danca Jakoba Fuglsanga i Talijana Fabija Arua. Nikako se ne smije podcijeniti niti dvostrukog osvajača “Toura” iz 2007. i 2009., sada već 34-godišnjeg Španjolca Alberta Contadora (Trek), a Francuzi velike nade polažu u drugoplasiranog s prošlogodišnje utrke Romaina Bardeta (AG2R).

Porte (32) je na prošlogodišnjem “Touru” ostvario svoj najbolji rezultat na nekoj trotjednoj utrci zauzevši peto mjesto i nada se kako bi ove godine mogao napraviti i korak dalje, a argument za takvu tvrdnju mu je i odličan nastup na “Criterium du Dauphine” gdje je zauzeo drugo mjesto.

Specijalist za jednotjedne utrke

Ovaj Australac je specijalist za jednotjedne utrke, u svibnju ove godine slavio je i na cijenjenoj utrci “Tour de Romandie”, te je pokazao najkonstantniju formu od svih favorita ove godine. Najveći problem u dosadašnjoj karijeri bio taj što nije mogao izbjeći slab dan tijekom najvećih utrka, a ako je uspio pronaći rješenje za taj nedostatak vrlo lako bi se mogao naći na pobjedničkom postolju u Parizu 23. sljedećeg mjeseca.

Majka (27) na niti jednom od svoja tri dosadašnja “Toura” nije završio među prvih 25 u ukupnom redoslijedu, ali ovaj je Poljak dva puta osvajao “točkastu” majicu namijenjenu najboljem penjaču te je osvojio tri brdske etape.

Ove je godine postavio “Tour” kao svoj glavni cilj, a da se nalazi u dobroj formi pokazao je pobjedom na utrci kroz Sloveniju održanoj prije dva tjedna, dok je u svibnju zauzeo drugo mjesto na zahtjevnoj utrci kroz Kaliforniju.

Da može izdržati trotjedne napore Majka je pokazao na druge dvije velike utrke, “Giru” kojega je kao mlad vozač završavao na sedmom (2013), šestom (2014) i petom (2016) mjestu, dok je na “Vuelti” 2015. bio treći.

Iskusni Danac veliki favorit za pobjedničko postolje

Ako je suditi po utrci “Criterium du Dauphine”, koju je ove godine osvojio Fuglsang (32), onda je ovaj iskusni Danac veliki favorit za pobjedničko postolje. Iako je mnogo obećavao na početku karijere, Fuglsangov najbolji plasman na nekoj trotjednoj utrci dosada je sedmo mjesto s “Toura” 2013.

Uslijedilo je nekoliko slabijih godina da bi ove godine uvelike popravio formu, a na ruku bi mu mogla ići i situacija u kojoj će momčad Astane biti jedina s dvojicom vozača koji će se ravnopravno boriti za visok plasman, jer će ulogu ko-kapetana imati i Talijan Fabio Aru (27). Sard je zbog ozljede morao propustiti ovogodišnji “Giro” te na “Tour” dolazi odlučan popraviti prošlogodišnji dojam kada je završio na za njega slabom 13. mjestu. Aru je 2015. uspio osvojiti “Vueltu”, ima dva postolja s “Gira” (drugi iz 2015. i treći iz 2014.) i u karijeri mu nedostaje samo odličan plasman s “Toura”.

Dva od posljednja tri ‘Toura’ Contador nije završio

Dvojac Fuglsang-Aru odlično se nadopunjavao i na “Criterium du Dauphine” kada je Fuglsang mogao izvesti svoj pobjednički napad u posljednjoj etapi i stoga što su konkurenti morali motriti i na Arua, koji je na kraju utrku završio na petoj poziciji.

Contador je, pak, “Criterium du Dauphine” koristio isključivo kao trening pred “Tour”, tu je utrku okončao na 11. poziciji, ali je u ranijoj fazi sezone pokazao kako još uvijek može biti u igri za pobjedu na svakoj utrci na kojoj se pojavi zauzevši druga mjesta na “Paris-Nice” te utrkama kroz Kataloniju i Baskiju. Dva od posljednja tri “Toura” Contador nije završio, 2014. je odustao zbog loma noge, a lani zbog viroze, dok je 2015. bio peti i to nakon što je ranije te godine slavio na “Giru”. Tada je procijenio kako više ne može konkurirati za pobjedu na dvije trotjedne utrke zaredom, pa je odlučio propustiti “Giro” i sve svoje snage usmjeriti ka pokušaju osvajanja još jednog “Toura”.

Francuzi na domaćeg pobjednika “Toura” čekaju još od davne 1985

Francuzi na domaćeg pobjednika “Toura” čekaju još od davne 1985. i petog trijumfa velikog Bernarda Hinaulta, no za razliku od “mračnog” prvog desetljeća 21. stoljeća posljednjih godina domaći se vozači uspijevaju umiješati u borbu za sam vrh, poglavito dvojac rođen 1990. godine, Romain Bardet i Thibaut Pinot. Pinot je odličnom vožnjom i trećim mjestom na “Touru” 2014. visoko podigao letvicu očekivanja domaće javnosti, a u posljednje dvije godine nije se znao nositi s dodatnim pritiskom, 2015. je bio 16., dok je lani odustao, pa je ove godine odlučio debitirati na “Giru” gdje je bio jako dobar četvrti, a na “Tour” dolazi s prvenstvenim ciljem loviti etapne pobjede.

S druge strane, Bardet je napredovao iz godine u godinu, sve do drugog mjesta prošle godine do kojega je stigao prvenstveno neustrašivom vožnjom na nizbrdicama. Za pobjednikom Froomeom Bardet je zaostao više od četiri minute, no zato je uspio za 16 sekundi nadvisiti Quintanu što mu zasigurno daje dodatnu dozu samopouzdanja pred ovogodišnju utrku u kojoj slovi za jednog od favorita.

Etape ovogodišnjeg “Tour de Francea”:

1. etapa, 1. srpnja: Duesseldorf – Duesseldorf, 14km – pojedinačni kronometar

2. etapa, 2. srpnja: Duesseldorf – Liege, 203.5km

3. etapa, 3. srpnja: Verviers – Longwy 212.5km

4. etapa, 4. srpnja: Mondorf-les-Bains – Vittel, 207.5km

5. etapa, 5. srpnja: Vittel – La planche des belles filles, 160.5km

6. etapa, 6. srpnja: Vesoul – Troyes, 216km

7. etapa, 7. srpnja: Troyes – Nuits-Saint-Georges, 213.5km

8. etapa, 8. srpnja: Dole – Station des rousses, 187.5km

9. etapa, 9. srpnja: Nantua – Chambery, 181.5km

10. etapa, 11. srpnja: Perigueux – Bergerac, 178km

11. etapa, 12. srpnja: Eymet – Pau, 203.5km

12. etapa, 13. srpnja: Pau – Peyragudes, 214.5km

13. etapa, 14. srpnja: Saint-Girons – Foix, 101km

14. etapa, 15. srpnja: Blagnac – Rodez, 181.5km

15. etapa, 16. srpnja: Laissac-Severac l’Eglise – Le Puy-en-Velay, 189.5km

16. etapa, 18. srpnja: Le Puy-en-Velay – Romans-sur-Isere, 165km

17. etapa, 19. srpnja: La Mure – Serre-Chevalier, 183km

18. etapa, 20. srpnja: Briancon – Izoard, 179.5km

19. etapa, 21. srpnja: Embrun – Salon-de-Provence, 222.5km

20. etapa, 22. srpnja: Marseille – Marseille, 22.5km – pojedinačni kronometar

21. etapa, 23. srpnja: Montgeron – Pariz, 103km