JAKOV FAK IPAK NEĆE NOSITI SLOVENSKU ZASTAVU NA OTVARANJU OLIMPIJSKIH IGARA: ‘Ogorčeni smo i zabrinuti, napali su ga samo jer je Hrvat’

Slovenski olimpijski odbor stao je u njegovu obranu

Bivši hrvatski olimpijac Jakov Fak koji je na zimskim Olimpijskim igarama u Vancouveru za Hrvatsku osvojio brončanu medalju u biatlonu u Pjongčjangu po drugi put na olimpijskoj smotri nastupa u dresu Slovenije, ali je odustao od mogućnosti da bude izabran za nositelja slovnske zastave na mimohodu prilikom otvaranja Igara, potvrdio je u petak slovenski olimpijski odbor.

Onoga tko će tom prilikom nositi slovensku “tribarvnicu” trebali su interaktivno, preko Facebooka, izabrati slušatelji i gledatelji slovenskog radija i televizije. Slovenski olimpijski odbor je uz Faka predložio još i trkačicu na skijama Vesnu Fabijan i hokejaša Mitju Robara. No, onda su se, prema navodima medija, pojavili i neki negativni komentari i neprimjerene ocjene kako bi bilo čudno da slovensku zastavu nosi Hrvat, pa je Fak dobrovoljno odustao od mogućnosti da bude prvi u povorci.

Negativne komentare osudilo je vodstvo olimpijskog odbora Slovenije.



“Vodstvo Olimpijskog komiteta Slovenije s velikom zabrinutošću i ogorčenjem prati reakcije sportske javnosti i nekih naših medija glede kandidature Jakova Faka. On je sportaš od glave do pete i čovjek velikog moralnog integriteta. Naglašavamo da nikad u sportu nismo dopustili da bi dolazilo do prebrojavanja i odvajanja jer je sport nešto što povezuje. Tu ćemo ideju i dalje zastupati, pružati Faku svu potporu, a uvjereni smo da u tom imamo potporu cijele dobronamjerne sportske javnosti”, naveo je u izjavi slovenski olimpijski komitet, dodavši da će nositelj zastave biti poznat u ponedjeljak.

Inače, Jakov Fak je nosio hrvatsku zastavu na otvaranju XXI. ZOI u Vancouveru, a prije njega čast da u svečanom mimohodu nosi hrvatsku zastavu čak tri puta pripala je najboljoj hrvatskoj sportašici svih vremena Janici Kostelić koja je hrvatsku trobojnicu nosila na ZOI u Naganu 1998. , ZOI u Salt Lake Cityu 2002. te na ZOI u Torinu 2006. godine.