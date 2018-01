NAJTROFEJNIJI NE IDE U PJONGČANG: Zimske olimpijske igre neće biti iste bez njega, legenda bez prilike da osvoji 14. medalju

Bjorndalen propustio zadovoljiti kriterije

Najuspješniji sportaš u povijesti Zimskih olimpijskih igara norveški biatlonac Ole Einar Bjorndalen (43) ostao je bez nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Legendarni biatlonac je ostao bez mjesta u norveškoj reprezentaciji nakon što je u Ruhpoldingu u utrci na 20 kilometara zauzeo skromno 42. mjesto i tako nije zadovoljio kriterije svoje reprezentacije za nastup u Južnoj Koreji.

Norveški veteran je trebao osvojiti jednu od prvih šest pozicija kako bi se uvrstio u reprezentaciju. Bio je to njegov 575. nastup u Svjetskom kupu i jedan od najslabijih.

Sportski direktor reprezentacije Per Arne Botnan nakon utrke nije želio potvrditi kako je Bjorndalen prekrižen, no danas je stiga potvrda kako ipak neće nastupiti na skorašnjim Zimskim olimpijskim igrama. Najveći zimski olimpijac svih vremena je nastupio na posljednjih šest ZOI osvojivši rekordnih 13 medalja pri čemu i rekordnih osam zlata, uz četiri srebra i jednu broncu. Osam zlata ima i njegov sunarodnjak skijač-trkač Bjorn Dahlie, ali on ima ukupno 12 medalja.



Bjorndalen je u ostvario nevjerojatnih 95 pobjeda u Svjetskom kupu, te osvojio 43 medalje na svjetskim prvenstvima pri čemu 20 zlata.