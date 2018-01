KORISNICI VIPNETA I B.NETA OSTALI BEZ EUROSPORTA: Ljutiti gledatelji prosvjeduju, operateri obećavaju nove programe

Eurosport posljednjih godina prenosi brojne velike sportske događaje poput zimskih i ljetnih olimpijskih igara, teniskih Grand slam turnira, njemačke nogometne Bundeslige, skijaške skokove i alpsko skijanje…

Brojni korisnici Vipneta i B.neta ostali su neugodno iznenađeni prvi dan nove godine jer spomenuti operateri u svojoj televizijskoj ponudi više nemaju kanale iz portfelja Discovery Networksa među kojima je najpoznatiji Eurosport sa svoja dva programa. Eurosport od studenoga 2016. ima hrvatske komentatore pa je tim čudnije da je dostupan kod sve manje distributera u našoj zemlji. Još od svibnja 2016. Eurosporta nema na HT-ovom Max TV-u, kao ni na Iskon TV-u, tako da ga je trenutačno moguće gledati samo putem Total TV-a i Evo TV-a.

Eurosport poziva gledatelje da traže vraćanje programa

“Poštovani korisnici usluga Vipneta i B.neta, sa žaljenjem vas obavještavamo da od 1. siječnja nećete moći pratiti kanale iz portfelja Discovery Networksa, među kojima i najpoznatije: Discovery Channel, TLC, Animal Planet, kao niti Eurosport 1 i Eurosport 2. Pozivamo vas da se obratite vašem operateru sa zahtjevom da navedene kanale vrate u ponudu. Kanali iz Discovery Networks portfelja i dalje su dostupni kod drugih distributera u Hrvatskoj. Eurosport je putem platforme Eurosport Player dostupan u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu na www.eurosportplayer.com”, objavio je Eurosport na Facebooku.





Nije trebalo čekati dugo da ljutiti korisnici zatrpaju Facebook stranicu B.neta prosvjednim porukama i upitima. Iz B.neta odgovaraju da će svojim gledateljima uskoro osigurati nekoliko novih sportskih programa na kojima će, između ostaloga, moći pratiti i Ligu prvaka. No, slaba je to utjeha za one koji su se ugovorno obvezali, mnogi upravo zbog Eurosporta.

Liga prvaka na B.netu

“Nažalost, dogovor s nakladnikom navedenih kanala nije postignut te stoga njihove programe više nećemo imati u ponudi. Svakako želimo osigurati istu razinu usluge te smo stoga pripremili u zamjenu nove dokumentarne i lifestyle kanale. Također ćemo od srpnja imati nove sportske kanale koji će ekskluzivno emitirati prijenose utakmica UEFA Lige prvaka”, odgovaraju iz B.neta svojim korisnicima.

Eurosport posljednjih godina prenosi brojne velike sportske događaje poput zimskih i ljetnih olimpijskih igara, teniskih Grand slam turnira, njemačke nogometne Bundeslige, svjetskih kupova u skijaškim skokovima i alpskom skijanju, atletskih prvenstava…