KAKVA FACA: Nastupio je i na ljetnim i na zimskim olimpijskim igrama, a sada je istrčao i najslavniji svjetski maraton

Igor Boraska (47) uistinu je specifičan lik u hrvatskom sportu. Nakon što je nastupio i na ljetnim i na zimskim olimpijskim igrama, prošli je vikend uspio završiti i najslavniji maraton na svijetu.

Sjajni Splićanin je bio dio slavnog hrvatskog veslačkog osmerca koji je na Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. osvojio brončanu medalju. Osvojio je, osim toga, i četiri medalje na svjetskim prvenstvima, uključujući i zlato iz Indianapolisa 1994. u dvojcu s kormilarom.

Kriza nakon 30. kilometra

Kad je pokorio veslački svijet, Boraska se prebacio u bob i nastupio u četverosjedu na Zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Cityju. No, ni to mu nije bilo dosta! Odlučio se okušati i u trećem sportu, atletici, i u nedjelju je istrčao prvi maraton u životu. I to ne bilo koji, već onaj najpoznatiji i najugledniji – Njujorški maraton.

U utrci koju je završilo više od 50.000 ljudi Boraska je ciljem prošao na 12.962 mjestu što je sjajan uspjeh za nekoga tko se uopće ne bavi ovim sportom. Maraton je okončao u vremenu 3:57:48.



“Rekli su mi svi da će biti vrlo teško, a priznajem i da sam ja bio skeptičan jer nisam imao vremena za prave pripreme. Prvih 30 km nisam imao krizu, no onda je počelo… Na svakoj okrepnoj stanici uzimao sam tekućinu i elektrolite za oporavak tijela. Vidio sam da su mnogi trkači stali u zadnjim kilometrima, ja sam se tada zaista borio s grčevima, bolovima… No znao sam da ne smijem stati ako želim utrku završiti za manje od četiri sata”, istaknuo je Boraska za 24 sata.