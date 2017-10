NOVI SPORTSKI JUNAK NACIJE ZA NET.HR: ‘Jutro poslije trijumfa nisam znao jesam li sanjao ili sam stvarno osvojio zlato’

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić (21) osvojio je u Montrealu naslov svjetskog prvaka na preči, što je ujedno i najveći uspjeh u povijesti hrvatske gimnastike. Tin je preko noći postao junak nacije i kao takav našao se u fokusu hrvatske javnosti, a posebno hrvatskih medija. Kako se sad osjeća četiri dana poslije osvajanja zlatne medalje, sad kad su se dojmovi malo slegli, otkrio je u razgovoru za Net.hr.

Tinu se u ovih posljednjih četiri dana u životu puno toga promijenilo. Osim onog dijela koji se odnosi na treninge. To je, kako nam je kazao, ostalo isto. Pobjednička formula se ne mijenja…

‘Jako sam ponosan na zlato’

“Sad kad sam malo hladnije glave, kad su se dojmovi slegnuli, mogu samo reći kako sam jako ponosan na medalju, na zlato. A što se promijenilo? Uf… puno toga… Gostujem u emisijama, svi živi me zovu za intervju, izjavu, s te strane se itekako promijenilo puno toga”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Tin Srbić i opisao nam kako je to izgledalo prošle nedjelje u Montrealu.

“Znači, kad sam ušao u dvoranu iznenadio sam se koliko je bilo puno gledatelja. Nikad u svojoj dosadašnjoj karijeri nisam nastupao pred tolikim brojem ljudi. Uživao sam u nastupima. Bio sam jako miran, nisam imao pritisak niti sam imao što izgubiti. Nije bilo baš nikakvog pritiska. Ma osjećao sam se sjajno prilikom izvođenja svake vježbe. Panike nije bilo…”



Tin se gimnastikom počeo baviti s četiri godine. S 13. godina, točnije krajem 2009. u Nedelišću je bio najveća zvijezda. Osvojio je sedam zlata, uzeo je sve što je mogao u konkurenciji mlađih juniora na prvenstvu Hrvatske. Bio je najbolji u višeboju i svim ostalim spravama u finalu.

Već tad se vidjelo da u njemu ima nešto posebno, da je drugačiji od drugih vršnjaka… I tad su mnogi zapamtili dečka, koji će osam godina kasnije postati i svjetski seniorski prvak na preči – kraljevskoj gimnastičkoj disciplini. No, Tin je u jednom periodu razmišljao i o prekidu bavljenja gimnastikom.

Problemi s laktom

“Imao sam problema s laktom. Vukao sam neugodnu ozljedu, tri i pol godine trpio jake bolove i tad sam razmišljao o prekidu bavljenja ovim sportom. Nisam više mogao, bol je bila prejaka, bilo je to mučenje… dugotrajno mučenje… No, doktor Bojanić me operirao i od tad lakat niti malo ne boli. Ne osjećam komplikacije. Čovjek me spasio i hvala mu na tome”, izjavio je Tin Srdić koji je zbog bolesti oca morao brzo odrasti…

“Tata mi je imao moždani udar. Bilo je to prije devet godina. No i zbog njega sam stisnuo zube i odlučio u gimnastici ostvariti svoje snove” rekao je Srbić koji je u vezi s hrvatskom gimnastičarkom i najmlađom hrvatskom olimpijkom u Riju Anom Đerek. I sam će reći da mu je puno lakše imati uza sebe nekoga tko razumije kroz što sve prolazi.

“Ona živi u Splitu, ja u Zagrebu, ali stalno se čujemo, trenutno se viđamo vikendom ili kad imamo vremena, jednom – dvaput mjesečno. Vidimo se kad uhavtim koji vikend. Ona mi je velika podrška. Nije joj lako gledati me, uvijek, drhti, ponekad i plače. Sto posto je tu uz mene. I hvala joj na tome”.

Srbić je student i Strojarskog fakulteta, dan mu je jako ispunjen. No, da se sve organizirati…

“Trebaju se znati prioriteti. Dan mi je ispunjen, treninzi, predavanja, pa opet treninzi. No, nađem malo vremena za koju kavu ili pogledati nešto na TV-u”, istaknuo je Tin kome su prijatelji u Zagrebu priredili svečani doček odmah po samom povratku iz Kanade…

Baklje za Tina

“Kad sam vidio doček na aerodromu i one zapaljene baklje poslije, tek mi je tad postalo jasno što sam napravio, tek tad mi je došlo u glavu…. Hvala svima, zaista sam bio oduševljen i na aerodromu i na Cvjetnom i u svojoj Dubravi. To ću zauvijek pamtiti”.

Tin nam je otkrio i jednu zanimljivost koja se dogodila jutro nakon trijumfa…

“Kad sam se probudio u ponedjeljak ujutro, odmah sam iskočio iz kreveta i otišao vidjeti nalazi li se medalja na mjestu gdje sam ju ostavio prije spavanja. Jednostavno, kao i da sam nisam bio svjestan da sam osvojio zlato, da sam postao svjetski prvak. Mislio sam kao da sam sve sanjao, nisam bio svjestan je li sve san ili java. Na svu sreću, medalja je bila tamo. Odahnuo sam”, zaključio je Tin Srbić.