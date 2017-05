JUG U FINALU LIGE PRVAKA! Dubrovčani svladali vaterpolski Dream Team, igrat će za svoj peti europski naslov

Vaterpolisti Juga CO plasirali su se u finale Lige prvaka, oni su u polufinalnom dvoboju završnog turnira u Budimpešti svladali favorizirani Pro Recco sa 10-9 (4-2, 2-2, 3-4, 1-1).

Jug CO je drugu godinu zaredom ostvario fantastičan uspjeh svladavši vaterpolski “dream team” iz Đenove, lani su Dubrovčani slavili u finalu, a ove godine su uspjeli nadvisiti daleko bogatijeg suparnika u polufinalu.

Jugaši su odlično otvorili utakmicu, čvrstom obranom na čelu sa sigurnim Markom Bijačem i koncentriranom igrom u napadu iskoristivši dvije situacije s igračem više u bazenu poveli su sa 3-0 golovima Jokovića, Ločnara i Vrlića. U samoj završnici prve četvrtine Pro Recco je pogotkom Ivovoića s igračem više i Sukna iz peterca smanjio na 4-2 da bi Di Fulvio početkom drugog dijela pogodio i za 4-3. Ipak, Dubrovčani su preko Benića i Garcije uspjeli zadržati dva pogotka prednosti na polovici dvoboja.

Kriza u igri Juga stigla je početkom trećeg dijela kada je Pro Recco preko Mandića, Sukna i Filipovića stigao u vodstvo od 7-6. Bila je to jedina prednost talijanskog sastava u čitavom susretu, uslijedila je 3-0 serija Juga preko Markovića, Lončara i Garcije, a posebno je atraktivan bio pogodak Lončara kada se lopta od grede odbila iza zamišljene gol-linije.



Perrone je početkom četvrte četvrtine svojim jedini golom na utakmici povisio na 10-8, a pet minuta prije kraja susreta Jug je imao odličnu situaciju za povećanje prednosti na tri gola razlike. Imali su Dubrovčani igrača više u bazenu, ali tada se nitko nije usudio pucati prema golu i taj je prilika propala. Filipović je odmah potom smanjio na 10-9, tada je do kraja dvoboja ostalo 4:17 minuta, no do kraja susreta rezultat se nije mijenjao. Jugaši su sjajnom igrom u obrani uspjeli sačuvati svoj gol dok su u napadu više pazili da ne izgube neoprezno loptu nego da postignu pogodak.

Po dva gola za Jug CO postigli su Luka Lončar i Javier Garcia, a po jednoga su dodali Maro Joković, Pavo Marković, Josip Vrlić, Felipe Perrone, Hrvoje Benić i Paulo Obradović. Filip Filipović s četiri i Sandro Sukno s dva gola predvodili su Pro Recco.

Jug CO će za svoj peti europski naslov igrati u subotu od 16.45 sati protiv pobjednika dvoboja dva mađarska kluba Szolnoka i Egera. Dubrovčani su naslov prvaka Europe osvajali 1981., 2001., 2006. i 2016.

Ranije u subotu je u dvoboju za peto mjesto Brescia svladala Olympiakos sa 8-5.