IZA KULISE DOČEKA HEROJA NACIJE KRIJE SE TUŽNA PRIČA ZBOG LJUDI BEZ OBRAZA: ‘Njima neka to bude na vječnu sramotu’

Iza kulise dočeka heroja nacije krije se jedna tužna i sramotna priča o hrabrom kapetanu hrvatske vaterpolske reprezentacije, našem junaku Sandru Sukni i onih ‘nekih’ koji nemaju obraza.

Sandro Sukno i centar Luka Lončar, vaterpolisti koji su izabrani u idealnu momčad Svjetskog vaterpolskog prvenstva u Budimpešti na kojem su Barakude osvojile zlatnu medalju, u nedjelju su po povratku u domovinu iz Mađarske gostovali na Novoj TV.

Sukno, “vaterpolski Messi”, najbolji je izdanak jedinstvene i velike vaterpolske dinastije Sukno. Ono što je pokazao na SP-u u Budimpešti uistinu je bilo veličanstveno. No, u ovom velikom uspjehu za hrvatski sport, ne bismo htjeli izdvajati nikoga. Svi su jednako zaslužni, od prvog do zadnjeg vaterpolista, izbornika, stručnog stožera…





‘Nismo još ni svjesni što smo napravili’

“Nismo još ni svjesni što smo napravili, ali pomalo dolazi. Svjetski prvaci smo, pobijedili smo sve najbolje momčadi svijeta, od Italije i Srbije i na kraju domaćina u finalu što je bilo najteže. Moramo biti ponosni i sretni smo iznimno”, izjavio je Sandro Sukno, dok se Luka Lončar, najbolji centar svijeta, ratnik u vodi koji je sad ušao u sportsku besmrtnost, nadovezao:

“Uf, ja sam tek 30-ak sekundi prije kraja utakmice s Mađarima postao svjestan da je to to. Bio mi je nevjerojatan osjećaj, preplavile su me emocije, fantastičan je to osjećaj. Nismo se zanosili pobjedom sa Srbima i sanjali prije utakmice s Mađarskom, jednostavno smo se dogovorili da moramo biti koncentrirani i izvršavati svoje zadatke.”

Sukno je dugo u reprezentaciji i kao takav najbolji je “vremeplov” među zlatnim reprezentativcima. Reporter Nove TV upitao ga je je li se osjećao već od početka da je ova Budimpešta od početka po nečemu posebna u odnosu na ranije akcije?

Iznimno težak ždrijeb

Sukno mu je na to odgovorio kako su bili svjesni koliko su jaki, ali kako je bilo i onih drugih momčadi koje su htjele osvojiti zlato.

“Imali smo iznimno težak ždrijeb. Za mene osobno je ovo bilo najteže ljeto jer se nije znalo do početka SP-a hoću li uopće igrati. Uspio sam se oporaviti i pomoći momcima. Na kraju smo napravili ono najviše i možemo biti ponosni i sretni. Bilo nam je u nekim trenucima teško, ali vidjeli smo da je hrvatska nacija uz nas, da nas prate i hvala im na tome.”

Luka Lončar otkrio je veliku tajnu iz svlačionice Barakuda nakon one veličanstvene pobjede nad Srbijom u polufinalu prošlog četvrtka, do jučer neupitnim vladarom svjetskog vaterpola. Točnije, Luka je otkrio veliku tajnu s – tuširanja!

“Sandru sam odmah nakon utakmice pod tušem rekao ‘ovo ne smijemo propustiti, ne znam bih li podnio da izgubim’. On je okupio momke i rekao je da moramo dati sve od sebe i iskoristiti ovu šansu jer velika je razlika između zlata i srebra.”

‘Tisuće na ulicama, špalir na Stradunu, ali jednog igrača nema’

No, iza kulise dočeka heroja nacije u Zagrebu i Dubrovniku, krije se i jedna tužna priča koja se dogodila 2012. godine, ali koja je sad, nakon sinoćnjeg dočeka na Stradunu u Dubrovniku, na svu sreću – ispravljena. Iako, oni koji su tom kumovali, oni će i dalje ostati zapisani kao oni koji nemaju obraza. Jer, neke stvari ne mogu se samo tako izbrisati…

Ugledni novinar Sportskih novosti koji prati vodene sportove upotrijebio je najbolju riječ za to – kraval, a mi bismo se na to nadovezali i – sramota! Naime, upravo prema njegovu pisanju za spomenuti dnevni sportski list, po povratku u Zagreb i veličanstvenom dočeku nakon osvojenog olimpijskog zlata protiv Talijana u Londonu, uslijedio je i dolazak jugaša u Dubrovnik.

“Tisuće na ulicama, špalir na Stradunu, ali jednog igrača nema… Nema Sandra Sukna. Mladom dečku, briljantnom vaterpolistu i predanom sportašu, pojedinci iz tadašnje uprave Juga su zamjerili potpis za Riječane. Doživjeli su to kao izdaju. Ružne riječi i scene, uslijed kojih je olimpijski pobjednik bio prisiljen otići kući u Cavtat, daleko od suigrača, kojima je Grad upravo klicao. Možda ste samo jednom u životu olimpijski pobjednik, možda vam samo jednom iskazuju takvu čast, možda samo jednom u životu proživljavate takvu sreću i ponos, a neki su pojedinci upravo to oduzeli sportašu. Olimpijskom pobjedniku. Njima neka to bude na vječnu sramotu, iako te tipove povijest ionako ne pamti. Olimpijske pobjednike da. Oni su besmrtni”, stoji u tekstu Sportskih novosti o Sandru Sukni, koji se završava na sljedeći način.

“Od Londona do Rija Barakude će se u velikoj mjeri graditi, slagati oko njega. Od Rija će, štoviše, i biti povjerene njemu. Kapetanu i lideru. Dečku koji je proživljavao neke teške trenutke u proljeće olimpijske 2016. kada je bio suspendiran. Jest, pogriješio je, ali bezgrešnih ionako nema. Odnosno, bio je samo jedan pa su i njega ljudi razapeli. Sandro se ispričao i vratio preporođen. U minulih godinu dana dodatno je fizički stasao, mentalno je jači nego ikad. Igrački, pak, po skromnom sudu, igra u životnoj formi”.

Pametnom dosta…