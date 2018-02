HRVATSKA I SRBIJA ZAJEDNO ORGANIZIRAJU SP: Vučić otkrio dogovor s Kolindom, pa se požurio kući jadati kako su ga u Hrvatskoj maltretirali

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je kako će Hrvatska i Srbija krenuti u zajedničku organizaciju jednog velikog natjecanja

Čini se kako Hrvatska i Srbija imaju planove i u sportu, ne samo u politici. Za vrijeme posjeta Hrvatskoj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Kolinda je u Zagrebu organizirala svečanu večeru u čast srpskog kolege, a RTL je objavio što je Vučić tom prilikom rekao pred domaćicom i ostalim uzvanicima:

“Dogovorili smo natjecati se za zajedničku organizaciju nekog velikog natjecanja, na primjer Svjetskog prvenstva. To sigurno dobivamo ako idemo zajedno. Predsjednica je za. Nadam se da će se i Andrej (op. a. hrvatski premijer Plenković) složiti. Ana (op. a. srpska premijerka Brnabić) će mene odmah poslušati”, kazao je Aleksandar Vučić, “koji je sretno iz Zagreba u utorak sletio u Beograd. I odmah odjurio na državnu televiziju da se pojada kako su ga u Hrvatskoj dva dana progonili i maltretirali, ali eto on je to sve herojski istrpio”, kako je to uvijek duhoviti RTL-ov voditelj Zoran Šprajc u najavi priloga o Vučićevom posjetu Hrvatskoj kazao.

Ovaj dogovor ne odnosi se na nogomet, ali vjerojatno je riječ o vaterpolu, rukometu ili košarci. Jer, u tim sportovima zajedničkom kandidaturom vjerojatno bi bili jedni od glavnih favorita za dobivanje domaćinstva natjecanja, ako ne i glavni favorit. Za sada se to čini tek kao plan i “lijepa želja”. Nije potrebno isticati koje su sve prepreke pri ostvarenju takvog projekta. Ali, organizacija takvog događaja predstavljala bi veliki korak prema konačnoj normalizaciji odnosa.



Napomenimo da su predsjednica Hrvatske i predsjednik Srbije veliki obožavatelji sporta, pa bi bilo logično da upravo na tom polju pokrenu približavanje dvaju država. Kolinda je itekako redovni gost utakmicama nogometna reprezentacije na Maksimiru, vidjeli smo je i u Areni Zagreb kako bodri Kauboje na nedavno završenom EP-u u rukometu, koje se održavalo u Hrvatskoj, a Vučić se, pak, hvali da se u mladosti kao pripadnik Delija tukao oko tog stadiona. I eto veselja za obje nacije.