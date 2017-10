HRVATICE RASTURILE NA SLAVNOJ UTRCI: Jurišić, Vrdoljak i Orlić u top 15 na kultnom Spartathlonu dugom 246 km

Tri hrvatske ultramaratonke ostvarile su ovaj vikend sjajne rezultate na slavnom Spartathlonu, utrci od Atene do Sparte dugoj 246 kilometara.

Veronika Jurišić, Paula Vrdoljak i Antonija Orlić poznata su imena u svijetu ultramaratona, iza sebe imaju već niz uspjeha u različitim disciplinama, ali za sve je njih Spartathlon bio poseban izazov. I sve su uspjele istrčati utrku i pritom ostvariti sjajne rezultate.

Legenda o Filipidu

Najbolja je bila Veronika Jurišić koja je s vremenom 27 sati 19 minuta i 27 sekundi zauzela peto mjesto u ženskoj konkurenciji. Zanimljivo je da je na 31 od dosadašnjih 35 Spartathlona takvo vrijeme bilo dovoljno za pobjedu, što jadno govori o kako se dobrom rezultatu radi. Paula Vrdoljak je zauzela sedmo mjesto, došavši do Sparte u vremenu 30:01:28, dok je Antonija Orlić u utrku okončala na 15. mjestu s vremenom 31:52:27. Izbornik hrvatske dugoprugaške reprezentacije Dragan Janković i Zoran Kos su cijelim putem pratili djevojke i pazili da im ništa ne nedostaje.





U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela Poljakinja Patrycja Bereznowska s vremenom 24:48:18, novim rekordom utrke. Kod muškaraca je, pak, pobijedio Litvanac Aleksandr Sorokin koji je od Atene do Sparte došao za 22:04:04.

Spartathlon je, inače, nastao ne temelju legende koja kaže da slavni Filipid zapravo nije trčao od Maratonskog polja do Atene kako bi pronio vijest da je grčka vojska pobijedila perzijsku, nego od iz Atene do Sparte kako bi zatražio vojnu pomoć u borbi protiv perzijske flote. Tada je navodno prešao udaljenost od 246 kilometara u samo dva dana. Upravo ta legenda zaintrigirala je Johna Fodena, britanskog pilota i trkača, koji je u jesen 1982. s nekoliko svojih kolega došao u Atenu i, pokušavši što točnije rekonstruirati tu verziju priče, uspio pronaći put do Sparte u dužini od 246 kilometara. Uspjelo mu je i ono u što su mnogi sumnjali – tu udaljenost zaista je moguće pretrčati u dva dana.