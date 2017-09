HRVATICE IZGUBILE NEMOGUĆE: U prva dva seta uništile suparnice, a onda se dogodio neobjašnjivi pad

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija izgubila je susret 1. kola skupine B na Europskom prvenstvu u Tbilisiju od Bjelorusije s 2-3 (25-10, 25-15, 21-25, 20-25, 9-15).

Hrvatske su odbojkašice dominirale tijekom prva dva seta u kojima su osvojile dvostruko više poena od Bjeloruskinja, no u završnicama četvrtog i petog seta dogodio im se katastrofalan pad koji ih je odveo u poraz.

Naše su igračice otvorile prvi set s 4-0, te stalno povećavale prednost, na drugom tehničkom time-outu imale su vodstvo 16-8, a do kraja seta su otišle i na čak +15. Sjajno je funkcionirao blok koji je donio čak sedam izravnih poena, a usto su Barun-Šušnjar i Fabris odličnim napadima s desnog, odnosno lijevog krila ostavljale bjelorusku obranu bez odgovora.

Popustio prijem servisa

Slično se dogodilo i u drugom setu u kojemu je rezultat bio poravnat samo do 4-4, a zatim je Hrvatska pobjegla na 8-5, pa na 14-7, odnosno 18-9. I dalje je odlično funkcionirao blok koji je donio šest poena, te se činilo kako će Hrvatska lako ostvariti važnu pobjedu.

Nažalost, u trećem setu je započeo pad u igri hrvatske reprezentacije. Prvenstveno se to odnosi na lošiji prijem servisa zbog kojeg Ana Grbac više nije mogla dobro upošljavati Fabris i Barun-Šušnjar, Bjeloruskinje su usto počele mnogo bolje pokrivati teren iza svog bloka i brzo stigle do vodstva od četiri razlike (8-4). Hrvatska se uspjela vratiti na 13-13, no potom je jedan dugačak poen nakon pregleda snimke pripao Bjelorusiji. Do kraja toga seta Bjeloruskinje više nisu ispuštale prednost.

POOL B | Belarus keep cool and fight back to defeat Croatia 3-2 (10-25, 15-25, 25-21, 25-20, 15-9)! 🇧🇾🇭🇷 #EuroVolleyW pic.twitter.com/NZpzX9Uu73 — EuroVolley (@CEVEuroVolley) September 22, 2017

U četvrtom setu Hrvatska je uspjela izgraditi prednost od 11-6, no Bjelorusija se uspjela vratiti na zaostatak od samo dva razlike da bi se ključnim pokazala situacija kada je kod vodstva Hrvatske od 19-17 na servis stigla Nadežda Smirnova. Naše igračice nikako nisu uspijevale kvalitetno ukrotiti njene servise, bjeloruski blok je uspio u dva navrata zaustaviti i Barun-Šušnjar te je Bjelorusija sa sedam uzastopnih osvojenih poena stigla do pet set-lopti (24-19) i iskoristila drugu za odlazak u peti set.

U subotu protiv Gruzije

Posljednja dionica igrala se poen za poen sve do 6-6 iako je Hrvatska dva puta imala veliku priliku za rezultatski odmah. Kada se to nije dogodilo, ponovno je uslijedila velika serija Bjelorusije. Ovoga puta na servisu je bila Tatjana Serik koja je s četiri uzastopna poena osigurala svojoj ekipi nedostižnu prednost od 10-6.

Nakon što je u prva dva seta Hrvatska osvojila čak 13 poena blokom, u posljednja tri osvojila je samo dva te je to segment igre u kojem prvenstveno treba tražiti uzrok poraza.

U drugom susretu ove skupine Italija je uvjerljivo s 3-0 (25-14, 25-12, 25-12) svladala domaćina Gruziju. Hrvatska će u 2. kolu u subotu od 15 sati igrati protiv Gruzije.