FANTASTIČAN USPJEH HRVATSKOG DRAGULJA: S trećim rezultatom kvalifikacija ušao u finale Svjetskog prvenstva

Hrvatski gimnastičar Tin Srbić s trećim je rezultatom kvalifikacija (14,366) izborio nastup u finalu natjecanja na preči na Svjetskom prvenstvu koje je u nedjelju na rasporedu u kanadskom Montrealu, dok je Filip Ude u statusu prve rezerve na konju s hvataljkama, nakon što je ostvario deveti rezultat u kvalifikacijama.

Tin Srbić je za izvedbu svoje vježbe, u koju je startao s ocjenom 6,400, dobio ocjenu 7,966 te u ukupnom zbroju s 14,366 zaostao samo za proslavljenim Nizozemcem Epkeom Zonderlandom (14,433) i Švicarcem Pablom Bräggerom (14,433). Na istoj spravi nastupio je i Anton Kovačević, ali je skromnim nastupom zaslužio ukupnu ocjenu 9,866, što je bilo dovoljno tek za 117. mjesto.

‘Najbolja vježba u životu’

“U kvalifikacijama je bilo odlično. Super sam se osjećao, išao sam na svoju najjaču vježbu koju mogu izvesti i napravio sam možda i najbolje što sam ikada izveo u životu i kad sam vidio ocjenu, iskreno, nisam bio baš zadovoljan jer sam mislio da sam zaslužio veću, ali onda sam poslije shvatio da suci imaju takav kriterij, da strože sude i shvatio sam da je to dosta visoka ocjena. Znao sam da ne može puno ljudi poslije mene to dostići, ali u grupi poslije nas bilo je Japanaca, Kineza, Rusa, Talijana, nisam znao kako će to završiti. Ali kad su svi prošli, a ja i dalje ostao drugi, znao sam da je već gotovo, da sam sigurno u finalu. Danas, drugi dan, prestigao me je samo Zonderland. Jako sam zadovoljan. Nisam očekivao da ću se kao treći plasirati u finale na SP-u i to svom prvom. Jako sam ponosan. U nedjelju u finalu samo želim ponoviti ovo što sam napravio u kvalifikacijama, tako dobru vježbu i nadam se da će to biti dovoljno dobro. Neću sad prognozirati neki rezultat, samo želim odraditi svoje, ovako kao u kvalifikacijama i to je to”, rekao je 21-godišnji Srbić.

Od trojice hrvatskih predstavnika na konju s hvataljkama najbolji je bio 31-godišnji Filip Ude koji je s ocjenom 14,400 osvojio nezahvalno deveto mjesto i time stekao status prve rezerve za subotnje finale. Za osmoplasiranim Armencem Harutjunom Merdinjanom bivši svjetski i olimpijski doprvak zaostao je 0,033 boda. Jakov Vlahek je za svoju vježbu dobio ukupnu ocjenu 14,133 te kvalifikacije završio na 16. mjestu, dok je iskusni Osječanin Robert Seligman s ocjenom 13,533 bio tek 33.



Finale gimnastičara na preči na rasporedu je posljednjeg dana Svjetskog prvenstva u nedjelju, 8. listopada.