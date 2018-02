DVA SU DANA DO POČETKA ZOI-a U PJONGČANGU: Donosimo raspored nastupa svih hrvatskih predstavnika

Raspored nastupa naših olimpijaca u Pjongčangu

Do početka XXIII. Zimskih igara, koje će se od 9. do 25. veljače održati u južnokorejskom Pjongčangu, preostala su još dva dana. Ceremonija otvorenja je ra rasporedu u petak od podne po hrvatskom vremenu, a Hrvatsku će predstavljati 20 sportaša i to u četiri sporta: alpskom i nordijskom skijanju, sanjkanju te bobu.

PILOT NAŠE BOB REPREZENTACIJE ZNA PROCEDURU KOD PREVRTANJA: ‘Pomolite se Isusu, Budi, Harryju Potteru, netko će valjda pomoći’

Donosimo raspored nastupa hrvatskih sportaša, a termini su prema srednjoeuropskoj vremenskoj zoni (CET). Pjongčang je +8 u odnosu na Hrvatsku.

Petak, 10. veljače

Ceremonija otvorenja / 12:00

Nedjelja, 11. veljače

Alpsko skijanje, spust (M) / 3:00

Natko Zrnčić Dim

Filip Zubčić

Nordijsko skijanje, skiathlon, 15 km + 15 km (M) / 7:15

Edi Dadić

Krešimir Crnković

Ponedjeljak, 12. veljače

Alpsko skijanje, veleslalom (Ž) / 2:15 – 5:45

Leona Popović

Ida Štimac

Andrea Komšić

Lana Zbašnik

Sanjkanje, singl, 1. i 2. vožnja (Ž) / 11:50 – 14:00

Daria Obratov

Utorak, 13. veljače

Alpsko skijanje, alpska kombinacija (M) / 3:30 – 7:00

Natko Zrnčić Dim

Filip Zubčić

Nordijsko skijanje, klasični sprint, pojedinačno (M/Ž) / 9:30 – 12:00

Edi Dadić

Krešimir Crnković

Vedrana Malec

Gabrijela Skender

Sanjkanje, singl, 3. i 4. vožnja – za medalje (Ž) (eventualno) / 11:30 – 13:40

Daria Obratov

Srijeda, 14. veljače

Alpsko skijanje, slalom (Ž) / 2:15 – 5:45

Leona Popović

Ida Štimac

Andrea Komšić

Lana Zbašnik

Četvrtak, 15. veljače

Alpsko skijanje, superveleslalom (M) / 3:00

Natko Zrnčić Dim

Filip Zubčić

Nordijsko skijanje, slobodni način, 10 km (Ž) / 7:30

Vedrana Malec

Gabrijela Skender

Petak, 16. veljače

Nordijsko skijanje, slobodni način, 15 km (M) / 7:00

Edi Dadić

Krešimir Crnković

Subota, 17. veljače

Alpsko skijanje, superveleslalom (Ž) / 3:00

Leona Popović

Nedjelja, 18. veljače

Alpsko skijanje, veleslalom (M) / 2:15 – 5:45

Filip Zubčić

Elias Kolega

Samuel Kolega

Bob, dvosjed, kvalifikacije (M) / 12:05 – 14:45

Dražen Silić, Benedikt Nikpalj

Ponedjeljak, 19. veljače

Bob, dvosjed, za medalje (M) (eventualno) / 12:15 – 15:00

Dražen Silić, Benedikt Nikpalj

Srijeda, 21. veljače

Alpsko skijanje, spust (Ž) / 3:00

Leona Popović

Nordijsko skijanje, slobodni način, sprint, ekipno (M/Ž)

Edi Dadić

Krešimir Crnković

Vedrana Malec

Gabrijela Skender

Četvrtak, 22. veljače

Alpsko skijanje, slalom (M) / 2:15 – 5:45

Filip Zubčić

Matej Vidović

Istok Rodeš

Elias Kolega

Petak, 23. veljače

Alpsko skijanje, alpska kombinacija (Ž) / 3:00 – 6:30

Leona Popović

Subota, 24. veljače

Alpsko skijanje, natjecanje reprezentacija / 3:00

Nordijsko skijanje, klasično, 50 km (M)

Krešimir Crnković

Bob, četverosjed, kvalifikacije (M) / 1:30 – 4:00

Dražen Silić, Mate Mezulić, Benedikt Nikpalj, Antonio Zelić

Nedjelja, 25. veljače

Bob, četverosjed, za medalje (M) (eventualno) / 1:30 – 4:30

Dražen Silić, Mate Mezulić, Benedikt Nikpalj, Antonio Zelić

Ceremonija zatvaranja / 12:00