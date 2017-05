DVA KORAKA OD TRONA: Jugaši u ‘reprizi’ lanjskog finala slomili Grke, preživjeli i šokantnih pet minuta

Vaterpolisti Jug Croatia osiguranja izborili su plasman u polufinale završnog turnira Lige prvaka u Budimpešti nakon što su u četvrtfinalnom ogledu pobijedili grčkog prvaka Olympiakos 11-8 (3-1, 4-1, 3-5, 1-1).

Dubrovački sastav će u polufinalu u petak igrati protiv talijanskog Pro Recca. U drugom polufinalnom susretu igrat će Szolnik i pobjednik susreta Egera i Brescije.

Velikih plus pet

Susret Jug CO-a i Olympiakosa bio je repriza lanjskog finala. Srećom, s identičnim ishodom. Dubrovčani su lani slavili 6-4, a ovoga puta 11-8. Odabranici Vjekoslava Kobešćaka odigrali su fantastično praktično cijelu utakmicu izuzev crnih pet minuta treće četvrtine kada su ispustili pet golova prednosti i ugrozili pobjedu. Ipak, brzo su pronašli izgubljeni ritam i do kraja utakmice dominirali.

Jug CO je sjajno ušao u susret. Golovima Paula Obradovića, Lorena Fatovića i Mare Jokovića poveo je 3-0 uz tri obrane Marka Bijača. U samoj završnici prve četvrtine Olympiakos je smanjio na 1-3. Na otvaranju druge dionice Jug je zabio još dva gola za vodstvo 5-1. Oba gola zabio je Felipe Perrone iz peteraca, pri čemu naš Josip Pavić na vratima grčkog kluba nije mogao ništa. Do kraja četvrtine dubrovački sastav je stigao do vodstva 7-2 i činilo se kako će rutinski privesti susret kraju.

Crnih pet minuta

Međutim, uslijedilo je nevjerojatnih pet minuta tijekom kojih je grčki prvak načinio seriju 5-0 i izjednačio na 7-7. Crnu seriju prekinuo je Javier Garca postigavši dva gola za vodstvo 9-7, a do kraja četvrtine Josip Vrlić je doveo Jug do tri gola viška (10-7) uoči posljednjih osam minuta utakmice. U posljednjoj četvrtini Jug je odigrao čvrsto i koncentrirano u obrani obranivši tri gola prednosti do kraja.

Jug su do pobjede vukli Garcia, Marković, Perrone i Vrlić s po dva gola, dok je Bijač na vratima sakupio devet obrana. U redovima grčkog sastava najefikasniji je bio Konstantinos Genidounias s četiri gola, dok je Pavić obranio četiri lopte.