BOLT SE OPROSTIO OD NAJDRAŽE PUBLIKE: Više od 30.000 navijača pozdravilo najbržeg čovjeka svih vremena

Usain Bolt je u noći sa subote na nedjelju po posljednji put trčao utrku na 100 metara na domaćem tlu i pobijedio, iako se, prema vlastitom priznanju, nikada nije osjećao tako nervozno trčeći ‘stotku’.

Višestruki olimpijski pobjednik i svjetski prvak te vlasnik svjetskih rekorda na 100 i 200 metara, koji će u kolovozu na SP-u u Londonu završiti svoju bogatu atletsku karijeru, pobijedio je na Grand Prix natjecanju u Kingstonu s vremenom 10.03 sekundi, a njegov je posljednji nastup na Jamajci došao pogledati i predsjednik Međunarodne atletske federacije (IAAF) Sebastian Coe, kao i jamajčanski premijer Andrew Holness.

‘Atmosfera me slomila’

“Staza je bila dobra. Mislim da nisam nikada bio tako nervozan trčeći na 100 metara”, izjavio je Bolt nakon pobjedničkog kruga u kojem je pozdravio 30.000 gledatelja koji su do posljednjeg mjesta napunili stadion u Kingstonu.

“Ovo je vjerojatno bila jedna od mojih najlošijih utrka. Moja izvedba je bila loša, baš kao i start, što je uobičajeno. U posljednjoj dionici sam još i malo popustio. No, nisam očekivao ništa spektakularno. Nisam se natjecao od siječnja, kada sam trčao 150 metara te u nekim štafetama u Australiji. Želio sam samo ostati zdrav i napraviti šou za gledatelje, zahvaliti im za sve ove godine u kojima su me podržavali”, dodao je Bolt.



Priznao je da su ga pri ulasku u stadion preplavile emocije.

“Atmosfera, podrška koju su mi ljudi dali, to me slomilo. Nisam to očekivao. Znao sam da se priprema nešto veliko, da će stadion biti pun i zato želim svima koji su došli zahvaliti na podršci”, rekao je 30-godišnji sprinter.

“Bila mi je čast dovesti atletiku na vrh popularnosti. Dat ću sve od sebe i kad objesim sprinterice o klin da atletika zadrži ovakvu popularnost.”

Na SP-u samo stotka

Bolt će u kolovozu u Londonu pokušati osvojiti svoju 14. medalju na svjetskim prvenstvima, ali će se natjecati samo u utrci na 100 metara.

“Znam da me mnogi žele vidjeti i na 200 metara, ali trčat ću samo ‘stotku’. Moj će jedini cilj biti dati sve od sebe i na kraju pobijediti, kao i uvijek”, zaključio je Bolt.

Najbolji rezultat mitinga ostvario je Južnoafrikanac Wayde Van Niekerk, svjetski rekorder na 400 metara, koji se u Kingstonu natjecao na upola kraćoj dionici te istrčao najbrže svjetsko vrijeme u ovoj sezoni (19.84 sekundi).

Olimpijski pobjednik i svjetski prvak na 800 metara, Kenijac David Rudisha, postavio je svoje najbolje vrijeme ove sezone (1:44.90 minuta), ali je u finišu ostao bez pobjede jer ga je prestigao malo poznati sunarodnjak Willy Tarbei (1:44.86).