Bizarna situacija dogodila se u Splitu na Europskom prvenstvu u dizanju utega.

Naime, umjesto najavljene 42 reprezentacije na Europskom prvenstvu u dizanju utega u Splitu, jedna je netragom nestala s popisa, izgubio joj se baš svaki trag, javljaju Sportske novosti.

Sedam predstavnika Azerbajdžana Oktaj Muhtarov, Mahamad Mamadli, Kamran Ismajilov, Elnur Huseinov, Isa Rastamov, Husein Ismailov i Ilham Mamadov viđeni su u gradu pod Marjanom, postoji, uostalom, pisana potvrda da su rezervirali hotelski smještaj od 31. ožujka do 8. travnja, no nakon jednog dana boravka jednostavno su otišli bez pozdrava.

Jesu li se Azerbajdžanci uplašili rigorozne antidopinške kontrole?

I bez nastupa. I to je poprilično neobična situacija.



Jer, kako to SN ističe, prilično je neobično da doletiš iz Bakua preko Zagreba do Splita, provedeš u potonjem gradu 24 sata i nakon toga bez ikakva objašnjenja odeš s natjecanja. Jasno je da kuloari bruje, uvijek je to tako kad se dogodi nešto neobično, a u ovom slučaju dojam je da su se u reprezentaciji Azerbajdžana uplašili rigorozne antidopinške kontrole. Puno efikasnije nego na prethodnim natjecanjima u dizanju utega.

Pokošeni suspenzijama

No, Europsko prvenstvo neće trpiti njihovim nestankom, bjegom, odlaskom bez pozdrava. Naime, reprezentacija Azerbejdžana ionako je “pokošena” prošle godine kad je Međunarodna federacija za dizanje utega suspendirala sedmero njihovih predstavnika i uskratila im nastup na Olimpijskim igrama.

Među njima (Elkan Aligulizada, Silvija Angelova, Dadaš Dadašbajli, Firidun Gulijev, Valentin Hristov, Intigam Zairov) i Bojanki Minkovoj Kostovoj, najvećoj zvijezdi, koja bi u Rio de Janeiru bila prvi favorit za zlatnu medalju u kategoriji do 58 kilograma.